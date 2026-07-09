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Manisa FK Cheikne Sylla ile anlaştı

Manisa FK, golcü transferinde Cheikne Sylla'yı kadrosuna katarken, Ayberk Karapo Kasımpaşa'nın yolunu tuttu.

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calendar 09 Temmuz 2026 13:12
Haber: DHA, Fotoğraf: X.com
Manisa FK Cheikne Sylla ile anlaştı
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1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, Malili golcü Cheikne Sylla'yı kadrosuna dahil etti. Son 2 sezondur Erzurumspor FK formasını terleten ve yaz döneminde Manisa FK ile idmanlara çıkan 32 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllığına anlaşma sağlandı. Adını 2025-26 sezonunda Süper Lig'e yazdıran Erzurumspor FK ile 28 lig maçına çıkan deneyimli futbolcu 8 gol atıp, 3 de asist yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla AYBERK'İN ADRESİ KASIMPAŞA

Sylla transferiyle golcü takviyesini gerçekleştiren siyah-beyazlıların genç milli sağ beki Ayberk Karapo ise Süper Lig temsilcisi Kasımpaşa'ya gitti. Süper Lig'in yeni ekibi Çorum FK'nın da istediği 21 yaşındaki futbolcu tercihini Kasımpaşa'dan yana kullandı. Ayberk'in bonservis bedeli ise açıklanmadı. Manisa FK altyapısından yetişen Ayberk, geçen sene 34 maçta oynadı. Manisa FK'nın 18 yaşındaki kalecisi Saim Sarp Bodur ise Portekiz 2'nci Lig takımı Amarante ile el sıkıştı.

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