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Myers'tan LeBron James'e 76ers çağrısı: "Şampiyonluk için en iyi şansın burada"

Harris Blitzer Sports & Entertainment Spor Başkanı Bob Myers, "Game Over with Max Kellerman and Rich Paul" programında LeBron James'in Philadelphia 76ers'a katılması gerektiğini savundu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 09 Temmuz 2026 12:50
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Myers'tan LeBron James'e 76ers çağrısı: 'Şampiyonluk için en iyi şansın burada'
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Harris Blitzer Sports & Entertainment Spor Başkanı Bob Myers, "Game Over with Max Kellerman and Rich Paul" programında LeBron James'in Philadelphia 76ers'a katılması gerektiğini savundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Myers, "Eğer şu anda burada olsaydı ona dürüstçe, 'Şampiyon olabilmek için en iyi şansının burada olduğuna inanıyorum' derdim." ifadelerini kullandı.

LeBron'un saha dışındaki birçok faktörü de değerlendirmek zorunda olduğunu belirten Myers, "Bu onun hayatı. Oynaması gerekiyor. Vereceği karar nedeniyle herkes onu eleştirecek. 'Şunu yapmalıydın, bunu yapmalıydın' diyecekler. Ama eğer mesele kazanmaksa, gel bu takımı konuşalım. Philadelphia'da şampiyon olabilirsin." dedi.

Philadelphia, serbest oyuncu pazarında LeBron James ile adı en çok anılan takımlardan biri konumunda bulunuyor.

ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre Philadelphia 76ers, Cleveland Cavaliers ve Miami Heat, dört kez MVP seçilen yıldız oyuncu için öne çıkan ekipler arasında yer alıyor.

Geçtiğimiz sezon Doğu Konferansı yarı finalinde New York Knicks'e süpürülen Philadelphia, 2001 yılından bu yana Doğu Konferansı finaline yükselememişti.

Bununla birlikte Sixers, yaz döneminde Boston Celtics'ten 2024 Finalleri MVP'si Jaylen Brown'ı kadrosuna katarak önemli bir hamle gerçekleştirdi.

Philadelphia'nın kadrosunda ayrıca Joel Embiid ile birlikte Tyrese Maxey ve VJ Edgecombe ikilisi de bulunuyor.

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