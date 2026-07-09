Beşiktaş Slovakya'da iki hazırlık maçına çıkacak

Yeni sezon çalışmalarını Slovakya'da sürdüren Beşiktaş, hazırlık maçlarına devam ediyor. Siyah-beyazlı ekip, 9 Temmuz Cuma aynı gün içinde iki farklı rakiple karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İLK RAKİP MATTERSBURG
Beşiktaş, günün ilk hazırlık maçında Avusturya ekibi Mattersburg ile mücadele edecek. Pappelstadion'da oynanacak karşılaşma TSİ 18.00'de başlayacak.
İKİNCİ MAÇ WIDZEW LODZ İLE
Siyah-beyazlılar, Mattersburg karşılaşmasının ardından Polonya temsilcisi Widzew Lodz ile sahaya çıkacak. Bu mücadele ise TSİ 19.30'da oynanacak.
MAÇLAR 35'ER DAKİKALIK DEVRELERLE OYNANACAK
Pappelstadion'da yapılacak iki hazırlık karşılaşması, 35'er dakikadan iki devre halinde oynanacak. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun, iki maçta da farklı oyuncu gruplarına şans vermesi bekleniyor.
İLK MAÇTA GALİBİYET ALDI
Beşiktaş, Slovakya kampındaki ilk hazırlık maçında Macaristan ekibi Gyirmot'u 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlı takım, ikinci hazırlık karşılaşmasında ise yine Macaristan temsilcisi MTE 1904 KFT ile 0-0 berabere kaldı.
Beşiktaş, günün ilk hazırlık maçında Avusturya ekibi Mattersburg ile mücadele edecek. Pappelstadion'da oynanacak karşılaşma TSİ 18.00'de başlayacak.
İKİNCİ MAÇ WIDZEW LODZ İLE
Siyah-beyazlılar, Mattersburg karşılaşmasının ardından Polonya temsilcisi Widzew Lodz ile sahaya çıkacak. Bu mücadele ise TSİ 19.30'da oynanacak.
MAÇLAR 35'ER DAKİKALIK DEVRELERLE OYNANACAK
Pappelstadion'da yapılacak iki hazırlık karşılaşması, 35'er dakikadan iki devre halinde oynanacak. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun, iki maçta da farklı oyuncu gruplarına şans vermesi bekleniyor.
İLK MAÇTA GALİBİYET ALDI
Beşiktaş, Slovakya kampındaki ilk hazırlık maçında Macaristan ekibi Gyirmot'u 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlı takım, ikinci hazırlık karşılaşmasında ise yine Macaristan temsilcisi MTE 1904 KFT ile 0-0 berabere kaldı.