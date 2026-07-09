09 Temmuz
Qarabag FK-Vestri
19:00
09 Temmuz
Dynamo Kiev-Universitatea Cluj
20:00
09 Temmuz
Vojvodina-Ferencvaros
21:00
09 Temmuz
Hajduk Split-Zilina
21:00
09 Temmuz
Fransa-Fas
23:00

Beşiktaş Slovakya'da iki hazırlık maçına çıkacak

Yeni sezon hazırlıklarını Slovakya'da sürdüren Beşiktaş, 9 Temmuz Cuma günü iki hazırlık maçı oynayacak. Siyah-beyazlılar, TSİ 18.00'de Mattersburg, 19.30'da ise Widzew Lodz ile karşı karşıya gelecek.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 09 Temmuz 2026 11:19 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2026 11:32
Haber: AA
Beşiktaş Slovakya'da iki hazırlık maçına çıkacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Yeni sezon çalışmalarını Slovakya'da sürdüren Beşiktaş, hazırlık maçlarına devam ediyor. Siyah-beyazlı ekip, 9 Temmuz Cuma aynı gün içinde iki farklı rakiple karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İLK RAKİP MATTERSBURG

Beşiktaş, günün ilk hazırlık maçında Avusturya ekibi Mattersburg ile mücadele edecek. Pappelstadion'da oynanacak karşılaşma TSİ 18.00'de başlayacak.

İKİNCİ MAÇ WIDZEW LODZ İLE

Siyah-beyazlılar, Mattersburg karşılaşmasının ardından Polonya temsilcisi Widzew Lodz ile sahaya çıkacak. Bu mücadele ise TSİ 19.30'da oynanacak.

MAÇLAR 35'ER DAKİKALIK DEVRELERLE OYNANACAK

Pappelstadion'da yapılacak iki hazırlık karşılaşması, 35'er dakikadan iki devre halinde oynanacak. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun, iki maçta da farklı oyuncu gruplarına şans vermesi bekleniyor.

İLK MAÇTA GALİBİYET ALDI

Beşiktaş, Slovakya kampındaki ilk hazırlık maçında Macaristan ekibi Gyirmot'u 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlı takım, ikinci hazırlık karşılaşmasında ise yine Macaristan temsilcisi MTE 1904 KFT ile 0-0 berabere kaldı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.