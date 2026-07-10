Alejandro Garnacho için Roma'ya ret!

İtalya Serie A ekiplerinden Roma, transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek istiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Roma, Chelsea forması giyen Alejandro Garnacho'nun transferi için harekete geçti.
ROMA'NIN TEKLİFİNE RET
Corriere della Sera'da yer alan habere göre, Roma, Garnacho transferi için Chelsea ile temas kurdu ve İngiliz ekibine satın alma opsiyonu olmayan bir kiralama teklifinde bulundu.
Garnacho'yu bonservisiyle göndermek isteyen Chelsea, Roma'dan gelen bu teklifi kabul etmedi.
Garnacho için geçen yıl Manchester United'a 46 milyon euro ödeyen Chelsea'nin, Arjantinli oyuncudan bu yatırımını çıkarmak istediği belirtildi.
CHELSEA PERFORMANSI
Alejandro Garnacho, geçen yıl imza attığı Chelsea'de 43 maçta 8 gol attı ve 4 asist yaptı.
ROMA'NIN TEKLİFİNE RET
Corriere della Sera'da yer alan habere göre, Roma, Garnacho transferi için Chelsea ile temas kurdu ve İngiliz ekibine satın alma opsiyonu olmayan bir kiralama teklifinde bulundu.
Garnacho'yu bonservisiyle göndermek isteyen Chelsea, Roma'dan gelen bu teklifi kabul etmedi.
Garnacho için geçen yıl Manchester United'a 46 milyon euro ödeyen Chelsea'nin, Arjantinli oyuncudan bu yatırımını çıkarmak istediği belirtildi.
CHELSEA PERFORMANSI
Alejandro Garnacho, geçen yıl imza attığı Chelsea'de 43 maçta 8 gol attı ve 4 asist yaptı.