Ahmed Kutucu, Rizespor yolunda

Galatasaray forması giyen Ahmed Kutucu, sarı-kırmızlılardan ayrılmaya hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Süper Lig'den Göztepe ve Konyaspor ile de adı geçen 26 yaşındaki futbolcu, Çaykur Rizespor ile büyük oranda anlaşma sağladı.
Ahmed Kutucu'nun geleceğinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.
Galatasaray'da geride kalan sezonda 18 maçta süre bulan Ahmed Kutucu, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.
Ahmed Kutucu'nun geleceğinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.
Galatasaray'da geride kalan sezonda 18 maçta süre bulan Ahmed Kutucu, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.