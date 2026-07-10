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Ahmed Kutucu, Rizespor yolunda

Galatasaray forması giyen Ahmed Kutucu, Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ile büyük oranda anlaşma sağladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 10 Temmuz 2026 11:53
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Galatasaray.org
Ahmed Kutucu, Rizespor yolunda
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Galatasaray forması giyen Ahmed Kutucu, sarı-kırmızlılardan ayrılmaya hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Süper Lig'den Göztepe ve Konyaspor ile de adı geçen 26 yaşındaki futbolcu, Çaykur Rizespor ile büyük oranda anlaşma sağladı.

Ahmed Kutucu'nun geleceğinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

Galatasaray'da geride kalan sezonda 18 maçta süre bulan Ahmed Kutucu, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.  



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