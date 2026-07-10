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Furkan Soyalp'ten Kayserispor'a veda!

Kayserispor ile yollarını ayıran Furkan Soyalp, yayımladığı mesajla Kayserispor'a camiaya veda etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 10 Temmuz 2026 15:19
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Furkan Soyalp'ten Kayserispor'a veda!
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Kayserispor'un tecrübeli orta saha oyuncusu Furkan Soyalp, Kayserispor camiasına veda ettiğini duyurdu.

"NE YAZIK Kİ EMEK HER ZAMAN KARŞILIĞINI VERMİYOR" Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kayserispor'un 31 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu Furkan Soyalp, sarı-kırmızılı camiaya veda etti. Sanal medya hesabından yazılı bir açıklama yayınlayan Soyalp,  ifadelerine "Bazen futbolda her şeyinizi ortaya koysanız da yetmeyebiliyor. Bu sezon boyunca sahada, antrenmanda, iyi günde ve kötü günde elimden gelenin fazlasını vermeye çalıştım. İyi oynadığım günler oldu, kötü oynadığım da... Ama maç bittiğinde vücudumun son gücünü kullanmadığı hiç olmadı. Pes etmemek için son ana kadar savaştık. Ancak ne yazık ki emek her zaman karşılığını vermiyor. Burada geçirdiğim süre boyunca bana destek olan herkese teşekkür etmek istiyorum. Birlikte mücadele ettiğim takım arkadaşlarıma, teknik ekibe, yöneticilere, kulüp çalışanlarına ve her koşulda takımının yanında olan büyük Kayserispor taraftarına ve "Kapalı Kale'ye" minnettarım. Söylemeden geçemeyeceğim; ilk geldiğim günden bu yana, kendi içlerindeki savaşçı ruhun yansımasını bana yakıştıran Kayseri halkına sonsuz teşekkür ediyorum. Bu formayı taşıdığım her gün benim için büyük bir gurur ve unutulmaz bir tecrübe olarak kalacak. Her şey için teşekkürler Kayserispor" yer verdi.

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