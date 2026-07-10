Tiago Djalo'dan Vincenzo Italiano'ya övgü dolu sözler

Yeni sezon hazırlıklarını Slovakya kampında sürdüren Beşiktaş'ta Portekizli stoper Tiago Djalo açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Djalo, kamp süreci, teknik direktör Vincenzo Italiano, geçen sezon yaşadığı zorluklar, Avrupa hedefi, Süper Lig ve Portekiz Milli Takımı hakkında değerlendirmeler yaptı.
"KAMPIMIZ İYİ GİDİYOR"
Slovakya kampının verimli geçtiğini belirten Tiago Djalo, takım olarak gelişim gösterdiklerini söyledi.
Portekizli futbolcu, "Kampımız iyi gidiyor. İyi bir tecrübe oluyor bizim için. Hocamız bizlere yeni şeyler öğretiyor. Birçok şaşırtıcı detayla da karşılaşıyoruz bu noktada ama ben bunlara hazırım. Ben İtalya'da oynadım. Hocalara bu anlamda kültürel olarak yakın hissediyorum kendimi. Portekiz'de ve Fransa'da da aynı şekilde bu kültürel benzerlikler vardı. İyi şeyler, doğru şeyler öğreniyoruz ve takım olarak gelişiyoruz" dedi.
"GEÇEN SEZON BENİM İÇİN ÖĞRENME SENESİYDİ"
Geçen sezon zaman zaman zor dönemler yaşadığını ifade eden Djalo, bu süreci geride bıraktığını söyledi.
Tecrübeli stoper, "Zor zamanlar oldu, evet. Takıma daha fazla yardım etmek istediğim zamanlar vardı ki ben bunu yapabileceğimi de biliyordum. Ama kontrol edemeyeceğiniz durumlar olur. Benim kontrol edebileceğim tek şey ilk günden itibaren profesyonel yaklaşımı göstermekti. Bunu yapmaya çalıştım. Takıma yardımcı olmaya çalıştım. Zor zamanlarım olduğunu söyleyebilirim ama bunlar geride kaldı, geçen senede kaldı. Geçen sene benim için bir öğrenme senesiydi, öğrenme sezonuydu. Bu sezonun daha iyi olacağını da umuyorum" ifadelerini kullandı.
"ITALIANO'DAN BİR ŞEYLER ÖĞRENMEK GÜZEL TECRÜBE"
Vincenzo Italiano'nun yüksek enerjisinin takıma olumlu katkı sağlayacağını belirten Djalo, İtalyan teknik adamdan övgüyle söz etti.
Djalo, "Hocamızın enerjisi yüksek. Takımımızın da böyle bir hocasının olması gerekiyor zaten. Hepimiz için iyi olacağını düşünüyorum. Hocamızdan bir şeyler öğrenmek güzel bir tecrübe oluyor bizim için. Umuyorum birlikte güzel şeyler başarabiliriz ama bu adım adım gerçekleşecek olan bir şey. Güzel şeylerin olacağını düşünüyorum" diye konuştu.
"HOCAMIZIN TARZINA ALIŞKINIM"
Daha önce İtalya ve Fransa'da benzer futbol anlayışlarıyla çalıştığını belirten Tiago Djalo, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörle gelişim göstereceğine inandığını söyledi.
Portekizli savunmacı, "Her hocanın kendine ait bir tarzı var. Ben daha önce de söylediğim gibi hocamızın tarzına alışkınım. Hocamızdan bir şeyler öğreniyorum. İtalya'da oynadım, Fransa'dan da yine bu tarza alışkın olduğumu söyleyebilirim. Ama inanıyorum ki takımımız, hocamızla ve bu yeni yaklaşımla birlikte gelişim gösterecektir. Geçen sezon olduğu gibi bu sezon fazla gol yemeyeceğimizi düşünüyorum" dedi.
"HEDEFİMİZ AVRUPA'DA TURU GEÇMEK"
Lig şampiyonluğu hakkında konuşmak için erken olduğunu söyleyen Djalo, şu anki önceliklerinin Avrupa kupası olduğunu vurguladı.
Tiago Djalo, "Lig şampiyonluğu konusunda konuşmak için şu an henüz erken ve zor diyebilirim. Adım adım gelişim göstereceğiz. Bu konuya adım adım yaklaşacağız. Toplu ve topsuz olarak gelişmemiz gerekiyor. Şu an da önümüzde birkaç gün sonra oynayacağımız Avrupa Ligi play-off maçı var. Öyle bir önemli maç bizi bekliyor. Ligle alakalı olan kısmı, lig başlayacağı zaman düşüneceğiz. Şu an hedefimiz ve odağımız Avrupa'da turu geçmek. İnanıyorum ki bu sene geçen seneden çok daha farklı olacak ama ligde de" açıklamasını yaptı.
"BU TURA HAZIR OLACAĞIMIZA İNANIYORUM"
Portekizli futbolcu, "Avrupa kupalarında oynamamak tabii ki bir futbolcu için iyi değil, kendi açımdan söylüyorum. Ben Şampiyonlar Ligi'nde çok fazla sezon oynadım. Şampiyonlar Ligi turnuvasında bulundum ki harika bir turnuva. İnsana vizyon katıyor. Kazanma ihtimaliniz olan bir turnuva, iyi bir takımınız da varsa eğer. Ama şu an önümüzde oynayacağımız Avrupa Ligi maçı var. Önümüzde bu turu geçme fırsatı var aynı zamanda. Neleri daha iyi yapabileceğimize, bugünden itibaren neleri daha iyi yapabileceğimize konsantre olmamız ve o konuların üzerine çalışmamız lazım. Ben birkaç güne bu karşılaşmaya, bu tura hazır olacağımıza da inanıyorum" ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE LİGİ GELİŞİYOR"
Süper Lig'in gelişim gösterdiğini belirten Tiago Djalo, Türkiye'de futbol tutkusunun çok güçlü olduğunu söyledi.
Djalo, "Türkiye Ligi gelişiyor, gelişim gösteriyor. Farklı tecrübelere sahip oyuncular Türkiye Ligi'ne katılıyor, transfer oluyor ki bu lig için iyi bir şey. Ama organizasyon tarafından bakarsak, Türkiye Ligi'nin Avrupa'nın diğer liglerinden biraz daha geride olduğunu söylemem gerek. İyi olan şey ise insanların futbol tutkusu ve futbolu yaşıyor olmaları. Benim böyle bir şeyi hayatımda hiç görmediğimi söylemeliyim. Zamanla Türkiye Ligi daha iyi olacaktır. Avrupa'nın daha iyi liglerine daha da yaklaşacaktır. Çok iyi oyuncular ve çok iyi hocalar Türkiye Ligi'ne geliyorlar, gelmeye başladılar ki halihazırda Türkiye Ligi'nde fazlasıyla iyi oyuncular da var. İyi bir lig, öğrenmek için ve oynanan futbolun keyfini çıkartmak için Türkiye Ligi iyi bir lig" dedi.
"FİKSTÜR AVANTAJINA İNANMIYORUM"
Sezon fikstürünü de değerlendiren Portekizli stoper, maç maç düşünmek gerektiğini söyledi.
Djalo, "Ben bunun mental bir konu olduğunu düşünüyorum. Diğer takımlara kıyasla 20 maç fazla oynuyorsanız, Avrupa kupaları oynuyorsanız evet, bu takımı etkiler, oyuncuları etkiler. Oyuncular daha çok yorulur, daha çabuk yorulur, sakatlıklar gelişir ama ligin başında iyi takımlarla oynayıp sonlarına doğru zayıf takımlarla oynamanın bir etkisi olduğuna inanan birisi değilim. Maç maçtır. Her maçı kazanmak için oynarsınız. Her maçı 3 puan kazanmak için oynarsınız. Bu fikstür avantajı konusuna ben inanmıyorum" diye konuştu.
"PORTEKİZ DAHA İYİSİNİ YAPMALIYDI"
Portekiz Milli Takımı'nın Dünya Kupası'ndan elenmesini de değerlendiren Djalo, daha iyi bir performans göstermeleri gerektiğini söyledi.
Portekizli futbolcu, "Bu konu hakkında açıkçası çok da fazla konuşmak istemiyorum. Takımımızın kalitesi iyi. Çok daha iyi şeyler yapmamız gerekiyordu turnuvada, benim fikrim bu şekilde. İspanya'ya kaybettik, zor bir rakibe kaybettik. Daha iyisi de olabilir diye ama bu artık geçmişte kaldı. Takımın önüne bakması lazım, ülke olarak önümüze bakmamız lazım ve gelecekte neleri geliştirebileceğimize bakmamız lazım. Şu andan itibaren önümüzdeki her şeyi kazanabiliriz" ifadelerini kullandı.
"İSTANBUL HARİKA BİR ŞEHİR"
Tecrübeli oyuncu, "İstanbul harika bir şehir. Çok büyük bir şehir, kalabalık da bir şehir ama yemekler harika. Burada bulunduğum sürenin keyfini çıkartıyorum. Kültüre de adapte olduğumu söylemem lazım" dedi.
"UNUTAMADIĞIM İKİ MAÇ VAR"
Kariyerinde unutamadığı maçları da anlatan Tiago Djalo, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı Sevilla maçını ve Paris'te şampiyonluk yaşadığı karşılaşmayı öne çıkardı.
Djalo, "Ben bu soruya iki farklı cevap vermek istiyorum. Bir tanesi Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımız bir Sevilla maçı vardı. Benim için çok iyi bir maçtı, çok iyi oynamıştım. İkinci maç da Paris'te 1-0 kazandığımız, lig şampiyonu olduğumuz maç, harikaydı gerçekten. Kendi kalitemi gösterdiğim bir maçtı. Böyle olduğu zamanlar gerçekten çok güzel oluyor. Bir futbolcunun şampiyonluk yaşama anı harika oluyor. Bu iki maçı örnek verebilirim." dedi.
FAVORİLERİNİ AÇIKLADI
Tiago Djalo, kısa soru-cevap bölümünde favorilerini de paylaştı.
Favori yemeğinin kebap olduğunu söyleyen Djalo, favori şehrinin Madrid, favori filminin Training Day, favori dizisinin The Wire, favori şarkıcısının Youssou N'Dour ve favori tatil rotasının Mykonos olduğunu belirtti.
Portekizli stoper, favori hobisinin kitap okumak, favori futbolcusunun Paolo Maldini olduğunu ifade ederken, en büyük hayalinin ise idolü Youssou N'Dour ile tanışmak olduğunu söyledi.
Djalo, Messi-Ronaldo tercihinde ise Cristiano Ronaldo yanıtını verdi.
"KAMPIMIZ İYİ GİDİYOR"
Slovakya kampının verimli geçtiğini belirten Tiago Djalo, takım olarak gelişim gösterdiklerini söyledi.
Portekizli futbolcu, "Kampımız iyi gidiyor. İyi bir tecrübe oluyor bizim için. Hocamız bizlere yeni şeyler öğretiyor. Birçok şaşırtıcı detayla da karşılaşıyoruz bu noktada ama ben bunlara hazırım. Ben İtalya'da oynadım. Hocalara bu anlamda kültürel olarak yakın hissediyorum kendimi. Portekiz'de ve Fransa'da da aynı şekilde bu kültürel benzerlikler vardı. İyi şeyler, doğru şeyler öğreniyoruz ve takım olarak gelişiyoruz" dedi.
"GEÇEN SEZON BENİM İÇİN ÖĞRENME SENESİYDİ"
Geçen sezon zaman zaman zor dönemler yaşadığını ifade eden Djalo, bu süreci geride bıraktığını söyledi.
Tecrübeli stoper, "Zor zamanlar oldu, evet. Takıma daha fazla yardım etmek istediğim zamanlar vardı ki ben bunu yapabileceğimi de biliyordum. Ama kontrol edemeyeceğiniz durumlar olur. Benim kontrol edebileceğim tek şey ilk günden itibaren profesyonel yaklaşımı göstermekti. Bunu yapmaya çalıştım. Takıma yardımcı olmaya çalıştım. Zor zamanlarım olduğunu söyleyebilirim ama bunlar geride kaldı, geçen senede kaldı. Geçen sene benim için bir öğrenme senesiydi, öğrenme sezonuydu. Bu sezonun daha iyi olacağını da umuyorum" ifadelerini kullandı.
"ITALIANO'DAN BİR ŞEYLER ÖĞRENMEK GÜZEL TECRÜBE"
Vincenzo Italiano'nun yüksek enerjisinin takıma olumlu katkı sağlayacağını belirten Djalo, İtalyan teknik adamdan övgüyle söz etti.
Djalo, "Hocamızın enerjisi yüksek. Takımımızın da böyle bir hocasının olması gerekiyor zaten. Hepimiz için iyi olacağını düşünüyorum. Hocamızdan bir şeyler öğrenmek güzel bir tecrübe oluyor bizim için. Umuyorum birlikte güzel şeyler başarabiliriz ama bu adım adım gerçekleşecek olan bir şey. Güzel şeylerin olacağını düşünüyorum" diye konuştu.
"HOCAMIZIN TARZINA ALIŞKINIM"
Daha önce İtalya ve Fransa'da benzer futbol anlayışlarıyla çalıştığını belirten Tiago Djalo, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörle gelişim göstereceğine inandığını söyledi.
Portekizli savunmacı, "Her hocanın kendine ait bir tarzı var. Ben daha önce de söylediğim gibi hocamızın tarzına alışkınım. Hocamızdan bir şeyler öğreniyorum. İtalya'da oynadım, Fransa'dan da yine bu tarza alışkın olduğumu söyleyebilirim. Ama inanıyorum ki takımımız, hocamızla ve bu yeni yaklaşımla birlikte gelişim gösterecektir. Geçen sezon olduğu gibi bu sezon fazla gol yemeyeceğimizi düşünüyorum" dedi.
"HEDEFİMİZ AVRUPA'DA TURU GEÇMEK"
Lig şampiyonluğu hakkında konuşmak için erken olduğunu söyleyen Djalo, şu anki önceliklerinin Avrupa kupası olduğunu vurguladı.
Tiago Djalo, "Lig şampiyonluğu konusunda konuşmak için şu an henüz erken ve zor diyebilirim. Adım adım gelişim göstereceğiz. Bu konuya adım adım yaklaşacağız. Toplu ve topsuz olarak gelişmemiz gerekiyor. Şu an da önümüzde birkaç gün sonra oynayacağımız Avrupa Ligi play-off maçı var. Öyle bir önemli maç bizi bekliyor. Ligle alakalı olan kısmı, lig başlayacağı zaman düşüneceğiz. Şu an hedefimiz ve odağımız Avrupa'da turu geçmek. İnanıyorum ki bu sene geçen seneden çok daha farklı olacak ama ligde de" açıklamasını yaptı.
"BU TURA HAZIR OLACAĞIMIZA İNANIYORUM"
Portekizli futbolcu, "Avrupa kupalarında oynamamak tabii ki bir futbolcu için iyi değil, kendi açımdan söylüyorum. Ben Şampiyonlar Ligi'nde çok fazla sezon oynadım. Şampiyonlar Ligi turnuvasında bulundum ki harika bir turnuva. İnsana vizyon katıyor. Kazanma ihtimaliniz olan bir turnuva, iyi bir takımınız da varsa eğer. Ama şu an önümüzde oynayacağımız Avrupa Ligi maçı var. Önümüzde bu turu geçme fırsatı var aynı zamanda. Neleri daha iyi yapabileceğimize, bugünden itibaren neleri daha iyi yapabileceğimize konsantre olmamız ve o konuların üzerine çalışmamız lazım. Ben birkaç güne bu karşılaşmaya, bu tura hazır olacağımıza da inanıyorum" ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE LİGİ GELİŞİYOR"
Süper Lig'in gelişim gösterdiğini belirten Tiago Djalo, Türkiye'de futbol tutkusunun çok güçlü olduğunu söyledi.
Djalo, "Türkiye Ligi gelişiyor, gelişim gösteriyor. Farklı tecrübelere sahip oyuncular Türkiye Ligi'ne katılıyor, transfer oluyor ki bu lig için iyi bir şey. Ama organizasyon tarafından bakarsak, Türkiye Ligi'nin Avrupa'nın diğer liglerinden biraz daha geride olduğunu söylemem gerek. İyi olan şey ise insanların futbol tutkusu ve futbolu yaşıyor olmaları. Benim böyle bir şeyi hayatımda hiç görmediğimi söylemeliyim. Zamanla Türkiye Ligi daha iyi olacaktır. Avrupa'nın daha iyi liglerine daha da yaklaşacaktır. Çok iyi oyuncular ve çok iyi hocalar Türkiye Ligi'ne geliyorlar, gelmeye başladılar ki halihazırda Türkiye Ligi'nde fazlasıyla iyi oyuncular da var. İyi bir lig, öğrenmek için ve oynanan futbolun keyfini çıkartmak için Türkiye Ligi iyi bir lig" dedi.
"FİKSTÜR AVANTAJINA İNANMIYORUM"
Sezon fikstürünü de değerlendiren Portekizli stoper, maç maç düşünmek gerektiğini söyledi.
Djalo, "Ben bunun mental bir konu olduğunu düşünüyorum. Diğer takımlara kıyasla 20 maç fazla oynuyorsanız, Avrupa kupaları oynuyorsanız evet, bu takımı etkiler, oyuncuları etkiler. Oyuncular daha çok yorulur, daha çabuk yorulur, sakatlıklar gelişir ama ligin başında iyi takımlarla oynayıp sonlarına doğru zayıf takımlarla oynamanın bir etkisi olduğuna inanan birisi değilim. Maç maçtır. Her maçı kazanmak için oynarsınız. Her maçı 3 puan kazanmak için oynarsınız. Bu fikstür avantajı konusuna ben inanmıyorum" diye konuştu.
"PORTEKİZ DAHA İYİSİNİ YAPMALIYDI"
Portekiz Milli Takımı'nın Dünya Kupası'ndan elenmesini de değerlendiren Djalo, daha iyi bir performans göstermeleri gerektiğini söyledi.
Portekizli futbolcu, "Bu konu hakkında açıkçası çok da fazla konuşmak istemiyorum. Takımımızın kalitesi iyi. Çok daha iyi şeyler yapmamız gerekiyordu turnuvada, benim fikrim bu şekilde. İspanya'ya kaybettik, zor bir rakibe kaybettik. Daha iyisi de olabilir diye ama bu artık geçmişte kaldı. Takımın önüne bakması lazım, ülke olarak önümüze bakmamız lazım ve gelecekte neleri geliştirebileceğimize bakmamız lazım. Şu andan itibaren önümüzdeki her şeyi kazanabiliriz" ifadelerini kullandı.
"İSTANBUL HARİKA BİR ŞEHİR"
Tecrübeli oyuncu, "İstanbul harika bir şehir. Çok büyük bir şehir, kalabalık da bir şehir ama yemekler harika. Burada bulunduğum sürenin keyfini çıkartıyorum. Kültüre de adapte olduğumu söylemem lazım" dedi.
"UNUTAMADIĞIM İKİ MAÇ VAR"
Kariyerinde unutamadığı maçları da anlatan Tiago Djalo, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı Sevilla maçını ve Paris'te şampiyonluk yaşadığı karşılaşmayı öne çıkardı.
Djalo, "Ben bu soruya iki farklı cevap vermek istiyorum. Bir tanesi Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımız bir Sevilla maçı vardı. Benim için çok iyi bir maçtı, çok iyi oynamıştım. İkinci maç da Paris'te 1-0 kazandığımız, lig şampiyonu olduğumuz maç, harikaydı gerçekten. Kendi kalitemi gösterdiğim bir maçtı. Böyle olduğu zamanlar gerçekten çok güzel oluyor. Bir futbolcunun şampiyonluk yaşama anı harika oluyor. Bu iki maçı örnek verebilirim." dedi.
FAVORİLERİNİ AÇIKLADI
Tiago Djalo, kısa soru-cevap bölümünde favorilerini de paylaştı.
Favori yemeğinin kebap olduğunu söyleyen Djalo, favori şehrinin Madrid, favori filminin Training Day, favori dizisinin The Wire, favori şarkıcısının Youssou N'Dour ve favori tatil rotasının Mykonos olduğunu belirtti.
Portekizli stoper, favori hobisinin kitap okumak, favori futbolcusunun Paolo Maldini olduğunu ifade ederken, en büyük hayalinin ise idolü Youssou N'Dour ile tanışmak olduğunu söyledi.
Djalo, Messi-Ronaldo tercihinde ise Cristiano Ronaldo yanıtını verdi.