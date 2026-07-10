Beşiktaş, iki hazırlık maçına çıkıyor!

Beşiktaş, Slovakya kampında aynı gün iki hazırlık maçına çıkıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlılar, saat 18.00'de Avusturya ekibi Mattersburg ile karşılaşacak. Beşiktaş, saat 19.30'da başlayacak maçta ise Polonya temsilcisi Widzew Lodz ile mücadele edecek. Maçlar 35'er dakikalık iki devre şeklinde oynanacak.
Beşiktaş'ın maçları S Spor'tan canlı yayınlanacak.
Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde sezona hazırlanan Beşiktaş, ilk hazırlık maçında Macaristan ekibi Gyirmot'u 2-1 yenerken, ikinci karşılaşmada ise aynı ülke takımlarından MTE 1904 KFT ile 0-0 berabere kaldı.
Beşiktaş'ın maçları S Spor'tan canlı yayınlanacak.
Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde sezona hazırlanan Beşiktaş, ilk hazırlık maçında Macaristan ekibi Gyirmot'u 2-1 yenerken, ikinci karşılaşmada ise aynı ülke takımlarından MTE 1904 KFT ile 0-0 berabere kaldı.