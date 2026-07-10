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Beşiktaş, iki hazırlık maçına çıkıyor!

Beşiktaş, Slovakya kampında Avusturya ekibi Mattersburg ve Polonya temsilcisi Widzew Lodz ile 35'er dakikalık iki devre hazırlık maçı oynayacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 10 Temmuz 2026 07:26
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş, iki hazırlık maçına çıkıyor!
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Beşiktaş, Slovakya kampında aynı gün iki hazırlık maçına çıkıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlılar, saat 18.00'de Avusturya ekibi Mattersburg ile karşılaşacak. Beşiktaş, saat 19.30'da başlayacak maçta ise Polonya temsilcisi Widzew Lodz ile mücadele edecek. Maçlar 35'er dakikalık iki devre şeklinde oynanacak.

Beşiktaş'ın maçları S Spor'tan canlı yayınlanacak.

Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde sezona hazırlanan Beşiktaş, ilk hazırlık maçında Macaristan ekibi Gyirmot'u 2-1 yenerken, ikinci karşılaşmada ise aynı ülke takımlarından MTE 1904 KFT ile 0-0 berabere kaldı.



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