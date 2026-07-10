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Wimbledon'da tek kadınlarda finalin adı belli oldu!

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek kadınlar finalinde Çek raketler Karolina Muchova ile Linda Noskova karşılaşacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 10 Temmuz 2026 00:21
Haber: AA
Wimbledon'da tek kadınlarda finalin adı belli oldu!
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Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek kadınlar finalinde Çek raketler Karolina Muchova ile Linda Noskova karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvada tek kadınlarda yarı final müsabakaları oynandı.

Dünya 9 numarası Karolina Muchova, ABD'li Coco Gauff'u 6-2, 1-6 ve 7-6'lık setlerle 2-1 yenerek finale yükseldi.

12 numaralı seribaşı Linda Noskova ise Ukraynalı Marta Kostyuk'u 6-4 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Organizasyonda tek kadınlar finali, 11 Temmuz Cumartesi günü oynanacak.

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