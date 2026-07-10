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Jose Mourinho: "Real Madrid'e yardım etmek için geldim"

Real Madrid'in Portekizli Teknik Direktörü Jose Mourinho, El Chiringuito'ya konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 10 Temmuz 2026 17:54
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Jose Mourinho: 'Real Madrid'e yardım etmek için geldim'
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Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, El Chiringuito'ya açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "REAL MADRID'E YARDIM ETMEK İÇİN GELDİM"

Portekizli teknik adam, "Buraya kendim için, çok ya da az kazanacağımı düşünerek gelmedim. Buraya yardım etmek için geldim. Real Madrid için çalışmanın sorumluluğunu ve onurunu çok iyi biliyorum. Bu anlayışı çok seviyorum; mesele Real Madrid'de çalışmak değil, Real Madrid için çalışmak." ifadelerini kullandı.

"YOĞUN ŞEKİLDE ÇALIŞIYORUZ"

Mourinho, "Yoğun şekilde çalışıyoruz. Bugün buraya gelip her şeye bugün başlamış değilim. Uzun zamandır kulübün yapısıyla farklı seviyelerde çalışıyorum. Artık burada olmadan da çalışabiliyorsunuz; teknoloji yapılanları ve yapacaklarımızı kontrol etmemize büyük katkı sağlıyor." dedi.

"BÜYÜK BİR GÜVENLE GELİYORUM"

Oyuncularının tamamının henüz elinin altında olmadığını dile getiren Mourinho, "Elbette tüm oyuncuların burada olmasını isterdim ancak birlikte çalışacağım genç oyuncuları tanıma fırsatı bulacağım. Sezon boyunca onların çoğu Castilla'da olacak ve ben de bu bölümün gelişiminde rol almayı seviyorum. Dünya şampiyonu bazı oyuncular da daha sonra aramıza katılacak. Büyük bir güvenle geliyorum. Bu kulübü seviyorum. Hala Madrid ve başka hiçbir şey." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.

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