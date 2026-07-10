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Arya Aydoğan'dan Avrupa'da çifte madalya

Milli satranççı Arya Aydoğan, Avrupa Yaş Grupları Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası'nı bir gümüş ve bir bronz madalyayla tamamladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 10 Temmuz 2026 15:12
Arya Aydoğan'dan Avrupa'da çifte madalya
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Avrupa Yaş Grupları Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası'na katılan Arya Aydoğan, birer gümüş ve bronz madalya kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre kadın usta adayı (WCM) ünvanlı Arya, Polonya'nın Rzeszow kentindeki organizasyonda mücadele etti.

Hızlı kategorisinde birinciyle aynı puanı (7) toplayarak averajla 2'nci sırayı alan Arya, yıldırım hamlede ise 13 puanla 3'üncü oldu.

 

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