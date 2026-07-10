Dybantsa'nın Wizards'ı, Yaz Ligi'nde Peterson'lı Jazz'ı mağlup etti

Geçtiğimiz ay gerçekleştirilen 2026 NBA Draftı'nın ilk iki sıra seçiminin karşı karşıya geldiği NBA Yaz Ligi'nde mücadelesinde AJ Dybantsa'nın formasını giydiği Washington Wizards, perşembe günü Darryn Peterson'lı Utah Jazz'ı 92-88 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Draftın bir numaralı seçimi olan Dybantsa, karşılaşmayı 27 sayı, yedi ribaund ve iki asistle tamamlayarak maçın en skorer ismi oldu.
19 yaşındaki yıldız oyuncu, bacağındaki ağrı nedeniyle karşılaşmanın son bölümünde kenara alınırken, kritik anlarda parkede yer almadı.
Maçın ardından sakatlığıyla ilgili konuşan Dybantsa, durumunun ciddi olmadığını belirterek, "Önemli bir şey yok. Geri döneceğim." ifadelerini kullandı.
Draftın ikinci sıra seçimi Darryn Peterson ise mücadeleyi 24 sayı, üç ribaund ve üç asistle tamamladı. Peterson, serbest atış çizgisinden 8'de 6 isabet bulurken, üç sayı çizgisinin gerisinden ise 7 denemede iki isabet kaydetti.
Karşılaşma, her iki takım için de Las Vegas Yaz Ligi'nde ilk mücadele oldu. Utah Jazz ise geçtiğimiz hafta katıldığı Salt Lake City Yaz Ligi'nde organizasyonunu 3-0'lık dereceyle tamamlamıştı.
19 yaşındaki yıldız oyuncu, bacağındaki ağrı nedeniyle karşılaşmanın son bölümünde kenara alınırken, kritik anlarda parkede yer almadı.
Maçın ardından sakatlığıyla ilgili konuşan Dybantsa, durumunun ciddi olmadığını belirterek, "Önemli bir şey yok. Geri döneceğim." ifadelerini kullandı.
Draftın ikinci sıra seçimi Darryn Peterson ise mücadeleyi 24 sayı, üç ribaund ve üç asistle tamamladı. Peterson, serbest atış çizgisinden 8'de 6 isabet bulurken, üç sayı çizgisinin gerisinden ise 7 denemede iki isabet kaydetti.
Karşılaşma, her iki takım için de Las Vegas Yaz Ligi'nde ilk mücadele oldu. Utah Jazz ise geçtiğimiz hafta katıldığı Salt Lake City Yaz Ligi'nde organizasyonunu 3-0'lık dereceyle tamamlamıştı.