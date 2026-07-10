Fenerbahçe, Nathan Ake'ye kavuştu!

Fenerbahçe, yeni transferi Nathan Ake'ye kavuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertliler, Hollandalı savunma oyuncusunun Avusturya'daki kampa katıldığını açıkladı.
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
"Nathan Ak, Avusturya'ya geldi.
Yeni transferimiz Nathan Ake, sağlık kontrollerinin ardından Profesyonel Futbol A Takımımızın Avusturya kampına katılarak yeni sezon hazırlıklarına başlayacaktır.
Hoş geldin Nathan!"
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
"Nathan Ak, Avusturya'ya geldi.
Yeni transferimiz Nathan Ake, sağlık kontrollerinin ardından Profesyonel Futbol A Takımımızın Avusturya kampına katılarak yeni sezon hazırlıklarına başlayacaktır.
Hoş geldin Nathan!"