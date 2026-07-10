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Fenerbahçe, Nathan Ake'ye kavuştu!

Fenerbahçe, yeni transferi Nathan Ake'nin Avusturya'daki kampa dahil olduğunu açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 10 Temmuz 2026 10:24
Haber: Sporx.com
Fenerbahçe, Nathan Ake'ye kavuştu!
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Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Nathan Ak, Avusturya'ya geldi.

Yeni transferimiz Nathan Ake, sağlık kontrollerinin ardından Profesyonel Futbol A Takımımızın Avusturya kampına katılarak yeni sezon hazırlıklarına başlayacaktır.

Hoş geldin Nathan!"

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