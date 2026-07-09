Larry Nance Jr., Pacers ile anlaştı

Larry Nance Jr., Indiana Pacers ile bir yıllık 4 milyon dolarlık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Tecrübeli uzun forvet, geçtiğimiz sezon Cleveland Cavaliers formasıyla çıktığı 35 maçta 3,7 sayı, 2,7 ribaund ve 1,0 asist ortalamaları yakalarken maç başına 12,8 dakika süre aldı.
Nance'in adı son dönemde LeBron James'in olası yeni takımlarından biriyle anılsa da, deneyimli oyuncu kariyerine veteran minimum kontratının biraz üzerinde bir ücret karşılığında Indiana Pacers'ta devam etme kararı aldı.
Mo Bamba, Utah Jazz ile iki yıllık sözleşme imzaladı
Mo Bamba, Utah Jazz ile iki yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.
Bamba'nın transferiyle birlikte Jazz, Jusuf Nurkic ve Jaxson Hayes'in arkasındaki pivot rotasyonuna önemli bir derinlik kazandırmış oldu.
Geçtiğimiz sezon Toronto Raptors ve Utah Jazz formalarıyla toplam dört maça çıkan Bamba, Jazz'taki iki karşılaşmasında 5,0 sayı ve 10,0 ribaund ortalamalarını 19 dakika süre alarak yakaladı.
28 yaşındaki pivot, kariyerinin dokuzuncu NBA sezonuna Utah Jazz formasıyla başlayacak.
Nance'in adı son dönemde LeBron James'in olası yeni takımlarından biriyle anılsa da, deneyimli oyuncu kariyerine veteran minimum kontratının biraz üzerinde bir ücret karşılığında Indiana Pacers'ta devam etme kararı aldı.
Mo Bamba, Utah Jazz ile iki yıllık sözleşme imzaladı
Mo Bamba, Utah Jazz ile iki yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.
Bamba'nın transferiyle birlikte Jazz, Jusuf Nurkic ve Jaxson Hayes'in arkasındaki pivot rotasyonuna önemli bir derinlik kazandırmış oldu.
Geçtiğimiz sezon Toronto Raptors ve Utah Jazz formalarıyla toplam dört maça çıkan Bamba, Jazz'taki iki karşılaşmasında 5,0 sayı ve 10,0 ribaund ortalamalarını 19 dakika süre alarak yakaladı.
28 yaşındaki pivot, kariyerinin dokuzuncu NBA sezonuna Utah Jazz formasıyla başlayacak.