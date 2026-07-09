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Çorum FK'dan Aubameyang açıklaması!

Çorum FK Asbaşkanı Feyyaz Gökel, Pierre-Emerick Aubameyang'ı beğendiklerini ancak transferde henüz resmi bir gelişme olmadığını söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 09 Temmuz 2026 16:54
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Çorum FK'dan Aubameyang açıklaması!
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Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum FK'da transfer gündemine ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi.

Kulübün Asbaşkanı Feyyaz Gökel, adı Pierre-Emerick Aubameyang ile anılan transfer iddialarına yanıt verdi.

Son günlerde Gabonlu yıldız golcünün Çorum FK'nın gündeminde olduğu yönündeki haberler futbol kamuoyunda büyük ses getirirken, Feyyaz Gökel transfer çalışmalarının sürdüğünü ancak henüz kesinleşen bir durumun olmadığını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "AUBAMEYANG'I BEĞENİYORUZ!"

Transfer süreciyle ilgili konuşan Gökel, Fanatik'e yaptığı açıklamada Aubameyang'ın da değerlendirdikleri isimlerden biri olduğunu ifade ederek şu sözleri kullandı:

"Transfer komitemizin, yönetimimizin görüşmüş olduğu birçok isim var. Aubameyang da beğendiğimiz bir oyuncu, beğendiğimiz bir kardeşimiz. Şu an resmi bir imza atılmadı. Her futbolcuyla görüşüyoruz. Sıcak olduğumuz isimler var. Olmayan transferler de var. Zaman içerisinde bütün transferlerimizi açıklayacağız."

RESMİ İMZA YOK!

Çorum FK cephesinden yapılan açıklamayla birlikte, Aubameyang transferinin henüz resmiyet kazanmadığı netlik kazanırken, yönetimin yıldız futbolcu dahil birçok isim üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Transfer döneminde iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Çorum FK'nın önümüzdeki günlerde yeni transferlerini kamuoyuna duyurması bekleniyor.

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