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Fenerbahçe'den Tarık Biberovic'e veda!

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Tarık Biberovic'e veda etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 09 Temmuz 2026 14:33 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2026 14:38
Haber: Sporx.com
Fenerbahçe'den Tarık Biberovic'e veda!
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Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Tarık Biberovic'e veda etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"2018 yılında ailemize katılan, gösterdiği özveri, bitmek bilmeyen mücadelesi ve Fenerbahçelilik duruşuyla takımımızın simge isimlerinden biri hâline gelen Tarık Biberovic, kariyerine NBA'de devam etme kararı almıştır.

Henüz 17 yaşındayken Fenerbahçemize katılan Tarık; burada yetişmiş, gelişmiş ve adını Sarı Mirasımıza altın harflerle yazdırmıştır. Sporcumuz, Çubuklu formamız altında kazandığı 1 EuroLeague, 4 Türkiye Ligi, 5 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğuyla kulüp tarihimizin unutulmaz isimleri arasındaki yerini almıştır.

Tarık Biberovic, sahaya yansıttığı mücadele, takımına duyduğu bağlılık ve örnek karakteriyle yalnızca kazandığı kupalarla değil, Fenerbahçe ailesinin gönlünde edindiği yerle de daima hatırlanacaktır.

Kulübümüze verdiği emek, armamıza duyduğu bağlılık ve birlikte yaşadığımız unutulmaz zaferler için Tarık'a teşekkür ediyor; NBA kariyerinde de bizlere aynı gururu yaşatacağına yürekten inanıyoruz.

Yolun açık olsun Fenerbahçeli Tarık! Kalbimiz her zaman seninle. Bu bir veda değil… Tekrar görüşünceye dek."

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