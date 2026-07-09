Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç'tan transfer açıklaması

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun fikstürü çekildi. Beşiktaş, yeni sezona iç sahada oynayacağı Eyüpspor karşılaşmasıyla başlayacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fikstür çekimine Beşiktaş adına katılan siyah-beyazlı kulübün asbaşkanı Murat Kılıç, yeni sezon ve transfer çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.
"FİKSTÜRDEN MEMNUNUZ"
Murat Kılıç, yeni sezon fikstürünün tüm kulüplere hayırlı olmasını diledi.
Kılıç, "2026/27 sezonu tüm Süper Lig kulüplerine hayırlı olsun. Süper Lig'e yeni yükselen kulüpleri tebrik ediyorum. Futbolun güzelliklerinin konuşulduğu, hakem hataları ve sakatlıkların olmadığı bir sezon diliyorum. Güzel bir fikstür. Beşiktaş için ilk hafta içeride dışarıda önemli değil. Beşiktaş maçlarını kazanmak için sahaya çıkar. Memnunuz." dedi.
"BEŞİKTAŞ KAZANMAK İÇİN SAHAYA ÇIKAR"
Fikstürü değerlendiren Murat Kılıç, Beşiktaş için ilk maçın içeride ya da dışarıda olmasının önemli olmadığını vurguladı.
Kılıç, "Beşiktaş için ilk maçın içeride ya da dışarıda olması önemli değil. Çünkü Beşiktaş tüm maçlarına kazanmak için çıkar. Bizi büyük camia yapan da budur. Fikstürden memnunuz, bütün kulüplerimizi tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.
YENİ TAKIMLARA TEBRİK
Murat Kılıç, Trendyol Süper Lig'e yeni yükselen kulüpler için de tebrik mesajı verdi.
Kılıç, "Trendyol Süper Lig'e yeni yükselen Çorum, Erzurum ve Amedspor'u tebrik ediyorum. Özellikle bu sezon futbolun güzelliklerinin konuşulduğu, hakem hatalarının ve sakatlıkların olmadığı, hak edenin kazandığı bir sezon geçmesini temenni ediyorum." diye konuştu.
TRANSFER MESAJI
Transfer çalışmaları hakkında da konuşan Murat Kılıç, Beşiktaş'ın iddialı bir kadro kurmak için çalıştığını söyledi.
Kılıç, "Bu sene iddialı ve yarışmacı bir takım kuruyoruz. 1-2 bölgede eksiğimiz var. Sportif direktörümüz ve başkanımız çalışıyor. En kısa zamanda eksiklerimizi tamamlayacağız. Camiamız müsterih olsun." dedi.
"EKSİKLERİMİZİ TAMAMLAYACAĞIZ"
Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç, transfer sürecinin titizlikle sürdüğünü belirtti.
Kılıç, "Bir iki bölgede eksiğimiz var. Sportif direktörlerimiz ve başkanımız, bu eksikleri tamamlamak için gecesini gündüzüne katarak çalışıyor. En kısa zamanda, en iyi koşullarda eksiklerimizi tamamlayacağız. Camiamız müsterih olsun." ifadelerini kullandı.
"FİKSTÜRDEN MEMNUNUZ"
Murat Kılıç, yeni sezon fikstürünün tüm kulüplere hayırlı olmasını diledi.
Kılıç, "2026/27 sezonu tüm Süper Lig kulüplerine hayırlı olsun. Süper Lig'e yeni yükselen kulüpleri tebrik ediyorum. Futbolun güzelliklerinin konuşulduğu, hakem hataları ve sakatlıkların olmadığı bir sezon diliyorum. Güzel bir fikstür. Beşiktaş için ilk hafta içeride dışarıda önemli değil. Beşiktaş maçlarını kazanmak için sahaya çıkar. Memnunuz." dedi.
"BEŞİKTAŞ KAZANMAK İÇİN SAHAYA ÇIKAR"
Fikstürü değerlendiren Murat Kılıç, Beşiktaş için ilk maçın içeride ya da dışarıda olmasının önemli olmadığını vurguladı.
Kılıç, "Beşiktaş için ilk maçın içeride ya da dışarıda olması önemli değil. Çünkü Beşiktaş tüm maçlarına kazanmak için çıkar. Bizi büyük camia yapan da budur. Fikstürden memnunuz, bütün kulüplerimizi tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.
YENİ TAKIMLARA TEBRİK
Murat Kılıç, Trendyol Süper Lig'e yeni yükselen kulüpler için de tebrik mesajı verdi.
Kılıç, "Trendyol Süper Lig'e yeni yükselen Çorum, Erzurum ve Amedspor'u tebrik ediyorum. Özellikle bu sezon futbolun güzelliklerinin konuşulduğu, hakem hatalarının ve sakatlıkların olmadığı, hak edenin kazandığı bir sezon geçmesini temenni ediyorum." diye konuştu.
TRANSFER MESAJI
Transfer çalışmaları hakkında da konuşan Murat Kılıç, Beşiktaş'ın iddialı bir kadro kurmak için çalıştığını söyledi.
Kılıç, "Bu sene iddialı ve yarışmacı bir takım kuruyoruz. 1-2 bölgede eksiğimiz var. Sportif direktörümüz ve başkanımız çalışıyor. En kısa zamanda eksiklerimizi tamamlayacağız. Camiamız müsterih olsun." dedi.
"EKSİKLERİMİZİ TAMAMLAYACAĞIZ"
Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç, transfer sürecinin titizlikle sürdüğünü belirtti.
Kılıç, "Bir iki bölgede eksiğimiz var. Sportif direktörlerimiz ve başkanımız, bu eksikleri tamamlamak için gecesini gündüzüne katarak çalışıyor. En kısa zamanda, en iyi koşullarda eksiklerimizi tamamlayacağız. Camiamız müsterih olsun." ifadelerini kullandı.