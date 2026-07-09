Tatum: 'Jaylen Brown ile ortaklığımız başarılıydı, ancak beklenmedik şekilde sona erdi'

Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum, uzun yıllar birlikte forma giydiği takım arkadaşı Jaylen Brown'ın takas edilmesi hakkında ilk kez kamuoyu önünde konuştu ve yaşanan süreci "garip" olarak nitelendirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Philadelphia 76ers, geçtiğimiz hafta Brown'ı Paul George, iki birinci tur draft hakkı ve iki ikinci tur draft hakkı karşılığında kadrosuna katmıştı. Ligde büyük şaşkınlık yaratan takasın ardından Tatum, CelticsBlog'un aktardığına göre yeni kitabının tanıtımı kapsamında düzenlenen soru-cevap etkinliğinde açıklamalarda bulundu.
"Dürüst olmak gerekirse garip hissettiriyor." diyen Tatum, "Dokuz yıl boyunca aynı takımda oynadığınız bir oyuncu var. Onunla iki kez NBA Finalleri'ne çıkma ve bir şampiyonluk kazanma fırsatı buldum. Birbirimizi bugün olduğumuz oyuncular olmamız için sürekli geliştirdik." ifadelerini kullandı.
Brown'ın ayrılığının kendisi için zor olduğunu söyleyen yıldız oyuncu, "Bu durum birlikte geçirdiğimiz zamanların değerini daha iyi anlamanızı sağlıyor. Elbette beklenmedik şekilde sona erdi ancak bu, birlikte geçirdiğimiz yılların çok başarılı olmadığı anlamına gelmiyor. Boston şehrine ve organizasyona büyük katkılar sağladı." dedi.
Celtics Basketbol Operasyonları Başkanı Brad Stevens, pazartesi günü yaptığı açıklamada Brown takasının kadro yapılanmasında daha fazla esneklik sağlamak amacıyla gerçekleştirildiğini ve Tatum ile Brown'ın maaşlarını aynı anda yönetmenin giderek zorlaştığını belirtmişti.
Tatum da uzun yıllardır birlikte oynadığı bir takım arkadaşını bu şekilde kaybetmenin duygusal açıdan kolay olmadığını ifade etti.
"NBA inanılmaz bir sektör ve harika bir iş. Ancak işin böyle zor tarafları da var. Bir oyuncuyla yıllarca aynı takımda olacağınızı düşünüyorsunuz çünkü bildiğiniz tek şey bu oluyor. Sonra bir gün onun artık takımınızda olmadığını öğreniyorsunuz. Sonuçta hepimiz insanız ve tüm bu duyguları yaşıyoruz." diye konuştu.
Tatum, yeni sezonda Paul George, Mike Conley ve Mitchell Robinson başta olmak üzere takıma katılan yeni oyuncuları en iyi şekilde karşılamaya hazır olduğunu ve yenilenen kadroyla yoluna devam edeceğini söyledi.
Öte yandan Celtics'in Brown için takas görüşmeleri yürütmesine karşın, Jayson Tatum için gelen tüm takas tekliflerini kesin şekilde geri çevirdiği belirtildi.
"Dürüst olmak gerekirse garip hissettiriyor." diyen Tatum, "Dokuz yıl boyunca aynı takımda oynadığınız bir oyuncu var. Onunla iki kez NBA Finalleri'ne çıkma ve bir şampiyonluk kazanma fırsatı buldum. Birbirimizi bugün olduğumuz oyuncular olmamız için sürekli geliştirdik." ifadelerini kullandı.
Brown'ın ayrılığının kendisi için zor olduğunu söyleyen yıldız oyuncu, "Bu durum birlikte geçirdiğimiz zamanların değerini daha iyi anlamanızı sağlıyor. Elbette beklenmedik şekilde sona erdi ancak bu, birlikte geçirdiğimiz yılların çok başarılı olmadığı anlamına gelmiyor. Boston şehrine ve organizasyona büyük katkılar sağladı." dedi.
Celtics Basketbol Operasyonları Başkanı Brad Stevens, pazartesi günü yaptığı açıklamada Brown takasının kadro yapılanmasında daha fazla esneklik sağlamak amacıyla gerçekleştirildiğini ve Tatum ile Brown'ın maaşlarını aynı anda yönetmenin giderek zorlaştığını belirtmişti.
Tatum da uzun yıllardır birlikte oynadığı bir takım arkadaşını bu şekilde kaybetmenin duygusal açıdan kolay olmadığını ifade etti.
"NBA inanılmaz bir sektör ve harika bir iş. Ancak işin böyle zor tarafları da var. Bir oyuncuyla yıllarca aynı takımda olacağınızı düşünüyorsunuz çünkü bildiğiniz tek şey bu oluyor. Sonra bir gün onun artık takımınızda olmadığını öğreniyorsunuz. Sonuçta hepimiz insanız ve tüm bu duyguları yaşıyoruz." diye konuştu.
Tatum, yeni sezonda Paul George, Mike Conley ve Mitchell Robinson başta olmak üzere takıma katılan yeni oyuncuları en iyi şekilde karşılamaya hazır olduğunu ve yenilenen kadroyla yoluna devam edeceğini söyledi.
Öte yandan Celtics'in Brown için takas görüşmeleri yürütmesine karşın, Jayson Tatum için gelen tüm takas tekliflerini kesin şekilde geri çevirdiği belirtildi.