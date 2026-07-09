09 Temmuz
Qarabag FK-Vestri
19:00
09 Temmuz
Dynamo Kiev-Universitatea Cluj
20:00
09 Temmuz
Vojvodina-Ferencvaros
21:00
09 Temmuz
Hajduk Split-Zilina
21:00
09 Temmuz
Fransa-Fas
23:00

Portekiz'de Jorge Jesus dönemi başlıyor

Portekiz Futbol Federasyonu ile Jorge Jesus arasında milli takım teknik direktörlüğü için anlaşma sağlandığı öne sürüldü. A Bola'nın haberine göre imzalar atıldı, resmi açıklama 10 Temmuz Cuma günü yapılacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 09 Temmuz 2026 16:56
Haber: Sporx.com dış haberler
Portekiz'de Jorge Jesus dönemi başlıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Portekiz Futbol Federasyonu ile Jorge Jesus arasında milli takım teknik direktörlüğü için anlaşma sağlandığı öne sürüldü. A Bola'nın haberine göre, Jorge Jesus ile Portekiz Futbol Federasyonu arasındaki anlaşmanın duyurulacağı tarih de netleşti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla RESMİ AÇIKLAMA 10 TEMMUZ'DA

Jorge Jesus'un Portekiz Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü olarak göreve başlayacağı belirtildi. Resmi açıklamanın 10 Temmuz Cuma günü yapılacağı aktarıldı.

MİLLİ TAKIMIN BAŞINA GEÇİYOR

Deneyimli çalıştırıcının, Portekiz Milli Takımı'nın yeni dönem planlamasında takımın başında yer alacağı kaydedildi. Portekiz Futbol Federasyonunun resmi duyurusuyla sürecin netlik kazanması bekleniyor.

KARİYER DEV TAKIMLAR VAR

Jorge Jesus, teknik direktörlük kariyerinde birçok önemli kulüpte görev yaptı. Portekizli teknik adam; Benfica, Fenerbahçe, Al Hilal, Al Nassr, Sporting ve Braga'yı çalıştırdı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.