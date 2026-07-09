Portekiz'de Jorge Jesus dönemi başlıyor

Portekiz Futbol Federasyonu ile Jorge Jesus arasında milli takım teknik direktörlüğü için anlaşma sağlandığı öne sürüldü. A Bola'nın haberine göre, Jorge Jesus ile Portekiz Futbol Federasyonu arasındaki anlaşmanın duyurulacağı tarih de netleşti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE RESMİ AÇIKLAMA 10 TEMMUZ'DA
Jorge Jesus'un Portekiz Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü olarak göreve başlayacağı belirtildi. Resmi açıklamanın 10 Temmuz Cuma günü yapılacağı aktarıldı.
MİLLİ TAKIMIN BAŞINA GEÇİYOR
Deneyimli çalıştırıcının, Portekiz Milli Takımı'nın yeni dönem planlamasında takımın başında yer alacağı kaydedildi. Portekiz Futbol Federasyonunun resmi duyurusuyla sürecin netlik kazanması bekleniyor.
KARİYER DEV TAKIMLAR VAR
Jorge Jesus, teknik direktörlük kariyerinde birçok önemli kulüpte görev yaptı. Portekizli teknik adam; Benfica, Fenerbahçe, Al Hilal, Al Nassr, Sporting ve Braga'yı çalıştırdı.
Jorge Jesus'un Portekiz Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü olarak göreve başlayacağı belirtildi. Resmi açıklamanın 10 Temmuz Cuma günü yapılacağı aktarıldı.
MİLLİ TAKIMIN BAŞINA GEÇİYOR
Deneyimli çalıştırıcının, Portekiz Milli Takımı'nın yeni dönem planlamasında takımın başında yer alacağı kaydedildi. Portekiz Futbol Federasyonunun resmi duyurusuyla sürecin netlik kazanması bekleniyor.
KARİYER DEV TAKIMLAR VAR
Jorge Jesus, teknik direktörlük kariyerinde birçok önemli kulüpte görev yaptı. Portekizli teknik adam; Benfica, Fenerbahçe, Al Hilal, Al Nassr, Sporting ve Braga'yı çalıştırdı.