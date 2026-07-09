Horst: 'Giannis'i takas etmek hem bizim hem de onun için en doğru karardı'

Milwaukee Bucks genel menajeri Jon Horst, Giannis Antetokounmpo takasının kulübün zorunlu olarak aldığı bir karar olmadığını belirterek, bunun hem oyuncu hem de organizasyon açısından en doğru seçenek olduğuna inandıklarını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Çarşamba günü basın mensuplarıyla yaptığı telekonferansta konuşan Horst, "Bu mecbur kaldığımız bir karar değildi. Gerçekten eşsiz bir fırsat yakaladığımıza inandık. Haklı da çıkabiliriz, yanılıyor da olabiliriz. Ancak bunun hem Giannis'in kariyerinde ilerlemek istediği yol açısından hem de bizim gelecekte izlemek istediğimiz yol açısından en doğru seçenek olduğunu düşündük. Bu yüzden bu kararı aldık." dedi.
Horst, takasın zor bir karar olduğunu kabul ederken, iki taraf için de olumlu sonuçlar doğuracağına inandığını ifade etti.
"Eğer bir takas yapacaksak, organizasyon olarak tek önceliğimiz bizi geleceğe en iyi şekilde taşıyacak anlaşmayı bulmaktı. Bunu yaparken aynı zamanda Giannis için de iyi bir fırsat oluşturabiliyorsak, bu takası gerçekleştirecektik."
Milwaukee, iki hafta önce tamamlanan takasta Antetokounmpo'yu Miami Heat'e gönderirken karşılığında dört oyuncu, üç birinci tur draft hakkı, bir draft hakkı değişimi ve bir ikinci tur draft hakkı aldı.
Horst, alınan paketteki genç oyuncuların ve draft haklarının esnekliğinin kararlarında önemli rol oynadığını belirtti.
Bucks, 2027, 2028, 2029 ve 2030 yıllarındaki birinci tur draft haklarını kontrol edemese de, 2031 yılından itibaren kendi seçim haklarına yeniden sahip olacak. Ayrıca kulüp, Miami Heat'in 2030 draft hakkı değişim opsiyonunun yanı sıra 2031 ve 2033 birinci tur seçim haklarını da elinde bulunduruyor.
Horst, "Bugün burada oturup da Giannis'i takas ettikten sonra daha iyi bir takım olduğumuzu söyleyen kimse yok. O, NBA tarihinin ve Bucks tarihinin en büyük oyuncularından biri." ifadelerini kullandı.
13 sezon boyunca Milwaukee forması giyen Antetokounmpo'nun ayrılığı, Bucks'ın 32 galibiyet ve 50 mağlubiyetle tamamladığı, dokuz yıl sonra ilk kez playoff dışında kaldığı sezonun ardından geldi. Kulüp ayrıca yaz döneminde başantrenör Doc Rivers ile yollarını ayırarak göreve Taylor Jenkins'i getirdi.
Horst, yeniden yapılanma sürecinin heyecan verici olduğunu da belirterek, "Bu farklı bir meydan okuma. Yeni bir başlangıç yapıyoruz ve bu bize heyecan veriyor." dedi.
Horst, takasın zor bir karar olduğunu kabul ederken, iki taraf için de olumlu sonuçlar doğuracağına inandığını ifade etti.
"Eğer bir takas yapacaksak, organizasyon olarak tek önceliğimiz bizi geleceğe en iyi şekilde taşıyacak anlaşmayı bulmaktı. Bunu yaparken aynı zamanda Giannis için de iyi bir fırsat oluşturabiliyorsak, bu takası gerçekleştirecektik."
Milwaukee, iki hafta önce tamamlanan takasta Antetokounmpo'yu Miami Heat'e gönderirken karşılığında dört oyuncu, üç birinci tur draft hakkı, bir draft hakkı değişimi ve bir ikinci tur draft hakkı aldı.
Horst, alınan paketteki genç oyuncuların ve draft haklarının esnekliğinin kararlarında önemli rol oynadığını belirtti.
Bucks, 2027, 2028, 2029 ve 2030 yıllarındaki birinci tur draft haklarını kontrol edemese de, 2031 yılından itibaren kendi seçim haklarına yeniden sahip olacak. Ayrıca kulüp, Miami Heat'in 2030 draft hakkı değişim opsiyonunun yanı sıra 2031 ve 2033 birinci tur seçim haklarını da elinde bulunduruyor.
Horst, "Bugün burada oturup da Giannis'i takas ettikten sonra daha iyi bir takım olduğumuzu söyleyen kimse yok. O, NBA tarihinin ve Bucks tarihinin en büyük oyuncularından biri." ifadelerini kullandı.
13 sezon boyunca Milwaukee forması giyen Antetokounmpo'nun ayrılığı, Bucks'ın 32 galibiyet ve 50 mağlubiyetle tamamladığı, dokuz yıl sonra ilk kez playoff dışında kaldığı sezonun ardından geldi. Kulüp ayrıca yaz döneminde başantrenör Doc Rivers ile yollarını ayırarak göreve Taylor Jenkins'i getirdi.
Horst, yeniden yapılanma sürecinin heyecan verici olduğunu da belirterek, "Bu farklı bir meydan okuma. Yeni bir başlangıç yapıyoruz ve bu bize heyecan veriyor." dedi.