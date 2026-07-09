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Fenerbahçe'de Greenwood heyecanı yaratan paylaşım!

Fenerbahçe Kulübü, fikstürün belli olmasının ardından paylaşım yaptı! Sosyal medya Mason Greenwood iddiası ile çalkalandı!

SPORX AI BAKIŞI
calendar 09 Temmuz 2026 16:04 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2026 16:05
Haber: Sporx.com
Fenerbahçe'de Greenwood heyecanı yaratan paylaşım!
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Fenerbahçe'nin yeni sezon fikstürünü duyurduğu paylaşımda yer alan ilk görsel, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Paylaşımda arkası dönük şekilde yer alan futbolcunun kimliği tartışma konusu olurken, çok sayıda taraftar bu ismin Olympique Marsilya forması giyen Mason Greenwood olduğunu iddia etti. Bazı taraftarlar ise arkası dönük futbolcunun Levent Mercan olduğunu öne sürdü.

GREENWOOD İDDİALARI GÜNDEMDE

Fenerbahçe'nin uzun süredir Mason Greenwood transferi için Marsilya ile temas halinde olduğu biliniyor. Sarı-lacivertliler, İngiliz yıldız için Fransız kulübüyle pazarlıklarını sürdürüyor ve transfer görüşmeleri devam ediyor.

Transfer süreci devam ederken fikstür paylaşımında kullanılan görsel, taraftarların dikkatinden kaçmadı. Arkası dönük futbolcunun Greenwood olduğu yönündeki yorumlar kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

Sezon öncesi transfer görüşmelerindeki son gelişmelerin ardından fikstür paylaşımındaki bu detayın dikkat çekmesi, taraftarlar arasında heyecanı daha da artırdı. Fenerbahçe'nin Greenwood transferini sonuçlandırıp sonuçlandıramayacağı ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.



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