Fenerbahçe'de Greenwood heyecanı yaratan paylaşım!

Fenerbahçe'nin yeni sezon fikstürünü duyurduğu paylaşımda yer alan ilk görsel, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Paylaşımda arkası dönük şekilde yer alan futbolcunun kimliği tartışma konusu olurken, çok sayıda taraftar bu ismin Olympique Marsilya forması giyen Mason Greenwood olduğunu iddia etti. Bazı taraftarlar ise arkası dönük futbolcunun Levent Mercan olduğunu öne sürdü.
GREENWOOD İDDİALARI GÜNDEMDE
Fenerbahçe'nin uzun süredir Mason Greenwood transferi için Marsilya ile temas halinde olduğu biliniyor. Sarı-lacivertliler, İngiliz yıldız için Fransız kulübüyle pazarlıklarını sürdürüyor ve transfer görüşmeleri devam ediyor.
Transfer süreci devam ederken fikstür paylaşımında kullanılan görsel, taraftarların dikkatinden kaçmadı. Arkası dönük futbolcunun Greenwood olduğu yönündeki yorumlar kısa sürede binlerce etkileşim aldı.
Sezon öncesi transfer görüşmelerindeki son gelişmelerin ardından fikstür paylaşımındaki bu detayın dikkat çekmesi, taraftarlar arasında heyecanı daha da artırdı. Fenerbahçe'nin Greenwood transferini sonuçlandırıp sonuçlandıramayacağı ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.
GREENWOOD İDDİALARI GÜNDEMDE
Fenerbahçe'nin uzun süredir Mason Greenwood transferi için Marsilya ile temas halinde olduğu biliniyor. Sarı-lacivertliler, İngiliz yıldız için Fransız kulübüyle pazarlıklarını sürdürüyor ve transfer görüşmeleri devam ediyor.
Transfer süreci devam ederken fikstür paylaşımında kullanılan görsel, taraftarların dikkatinden kaçmadı. Arkası dönük futbolcunun Greenwood olduğu yönündeki yorumlar kısa sürede binlerce etkileşim aldı.
Sezon öncesi transfer görüşmelerindeki son gelişmelerin ardından fikstür paylaşımındaki bu detayın dikkat çekmesi, taraftarlar arasında heyecanı daha da artırdı. Fenerbahçe'nin Greenwood transferini sonuçlandırıp sonuçlandıramayacağı ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.