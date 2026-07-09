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Hentbolda Faroe Adaları'na kaybettik

Türkiye 20 Yaş Altı Erkek Milli Hentbol Takımı, Avrupa Şampiyonası B Grubu'ndaki 2. maçında Faroe Adaları'na 40-28 mağlup oldu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 09 Temmuz 2026 16:54
Haber: AA, Fotoğraf: THF
Hentbolda Faroe Adaları'na kaybettik
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Türkiye 20 Yaş Altı Erkek Milli Hentbol Takımı, Avrupa Şampiyonası B Grubu'ndaki 2. maçında Faroe Adaları'na 40-28 yenildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Romanya'nın Kaloşvar kentinde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 21-14 geride kapatan Türkiye, maçı da kaybetti ve 2. mağlubiyetini yaşadı.

Ay-yıldızlılar, gruptaki 3. ve son maçında 11 Temmuz Cumartesi günü TSİ 14.30'da Sırbistan ile karşılaşacak.

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