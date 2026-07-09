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Fenerbahçe'yi kızdıran haber: Mason Greenwood

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için gün saydığı Mason Greenwood transferinde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Atletico Madrid, Marsilya ve Greenwood'a teklifini iletti. İşte detaylar...

SPORX AI BAKIŞI
calendar 09 Temmuz 2026 20:04 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2026 20:08
Haber: Sporx.com
Fenerbahçe'yi kızdıran haber: Mason Greenwood
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Fenerbahçe'nin yeni sezon fikstürünü duyurduğu paylaşımda yer alan ilk görsel, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Paylaşımda arkası dönük şekilde yer alan futbolcunun kimliği tartışma konusu olurken, çok sayıda taraftar bu ismin Olympique Marsilya forması giyen Mason Greenwood olduğunu iddia etmişti. Bazı taraftarlar ise arkası dönük futbolcunun Levent Mercan olduğunu öne sürmüştü.

Sarı-lacivertli kulübün uzun süredir Mason Greenwood transferi için Marsilya ile temas halinde olduğu bilinirken, fikstür paylaşımındaki bu detay taraftarlar arasında büyük heyecan yaratmıştı.



Ancak transferde dikkat çeken yeni bir gelişme yaşandı.

ATLETICO MADRID DEVREYE GİRDİ

Fransız basınından L'Equipe'te yer alan habere göre; Atletico Madrid, Mason Greenwood transferi için Marsilya'ya 45 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus içeren resmi bir teklif sundu.

İspanyol ekibinin ayrıca İngiliz yıldız futbolcuya yıllık 5-6 milyon euro net maaş ve imaj haklarından pay içeren 5 yıllık sözleşme teklif ettiği aktarıldı.

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ

Haberde Fenerbahçe'nin ise Marsilya'ya 40 milyon euro bonservis ve bonuslar içeren bir teklif yaptığı, Greenwood'a da yıllık 7-8 milyon euro net maaş içeren 4 yıllık sözleşme önerdiği belirtildi.

Sarı-lacivertli yönetimin, oyuncuyu ikna edebilmek adına güçlü argümanlar sunduğu ve transferi tamamlamak için yoğun çaba harcadığı ifade edildi.

ATLETICO'NUN İKNA PLANI

Öte yandan Atletico Madrid yönetiminin Greenwood'a yaptığı görüşmelerde, Antoine Griezmann'ın yerini alabileceğini, Avrupa'nın en büyük kulüplerinden birinde idol haline gelebileceğini ve ilerleyen dönemde yeniden İngiltere'ye dönüş yapmasına bu transferin katkı sağlayabileceğini anlattığı kaydedildi.

Haberde ayrıca Fenerbahçe'nin transferde alternatif isimler olarak Malcolm ve Luiz Henrique üzerinde de çalışmalar yürüttüğü bilgisine yer verildi.

GREENWOOD'UN TERCİHİ İSPANYA

Haberde Greenwood'un daha önce Madrid'de yaşadığı ve yeniden İspanya'ya dönmeyi çok istediği belirtildi. 24 yaşındaki sağ kanadın bu isteğini Marsilya'daki takım arkadaşlarıyla da paylaştığı ifade edildi. 

SEZON PERFORMANSI

Geçen sezon 45 resmi maça çıkan Greenwood, 26 gol - 11 asistlik performans sergiledi.



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