Türkiye 18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı grubu namağlup bitirdi

Türkiye 18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası 1. Grup'taki yedinci ve son maçında İtalya'yı 3-2 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Letonya'nın başkenti Riga'da oynanan karşılaşmayı 27-25, 25-18, 20-25, 20-25 ve 15-11'lik setlerle kazanan ay-yıldızlılar, grupta 7'de 7 yaptı.
Yarı finale yükselmeyi daha önce garantileyen Türkiye, İtalya'ya ilk mağlubiyetini yaşattı ve 1. Grup'u lider tamamladı.
Milliler, 11 Temmuz Cumartesi günü oynanacak yarı finalde 2. Grup ikincisiyle karşılaşacak.
Yarı finale yükselmeyi daha önce garantileyen Türkiye, İtalya'ya ilk mağlubiyetini yaşattı ve 1. Grup'u lider tamamladı.
Milliler, 11 Temmuz Cumartesi günü oynanacak yarı finalde 2. Grup ikincisiyle karşılaşacak.