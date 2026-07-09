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Türkiye 18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı grubu namağlup bitirdi

Türkiye 18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, İtalya'yı 3-2 mağlup ederek Avrupa Şampiyonası'nda grup aşamasını 7'de 7 ile lider tamamladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 09 Temmuz 2026 15:26
Türkiye 18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı grubu namağlup bitirdi
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Türkiye 18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası 1. Grup'taki yedinci ve son maçında İtalya'yı 3-2 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Letonya'nın başkenti Riga'da oynanan karşılaşmayı 27-25, 25-18, 20-25, 20-25 ve 15-11'lik setlerle kazanan ay-yıldızlılar, grupta 7'de 7 yaptı.

Yarı finale yükselmeyi daha önce garantileyen Türkiye, İtalya'ya ilk mağlubiyetini yaşattı ve 1. Grup'u lider tamamladı.

Milliler, 11 Temmuz Cumartesi günü oynanacak yarı finalde 2. Grup ikincisiyle karşılaşacak.

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