Stephen Silas'ın Raptors teknik ekibine katılması bekleniyor

Houston Rockets'ın eski başantrenörü Stephen Silas'ın, Toronto Raptors'ta Darko Rajakovic'in teknik ekibine katılması bekleniyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sportsnet'ten Michael Grange'in haberine göre Silas, gelecek sezon Raptors'ta yardımcı antrenör olarak görev yapacak.
NBA'in deneyimli başantrenörlerinden Paul Silas'ın oğlu olan Stephen Silas, 2020-21 sezonu öncesinde Houston Rockets'ın başına geçmişti.
Silas'ın göreve geldiği ilk sezonda Russell Westbrook ve James Harden takımdan ayrılmış, Rockets yeniden yapılanma sürecine girmişti. Houston, Silas yönetimindeki üç sezonda toplam 59 galibiyet ve 177 mağlubiyet aldı.
Rockets ile yollarını ayırmasının ardından Silas, Detroit Pistons'ta Monty Williams'ın ekibinde başyardımcı antrenör olarak görev yaptı. Williams'ın yalnızca bir sezon süren görevinden sonra ise FIBA Amerika Kupası Elemeleri'nde ABD Milli Takımı'nın başantrenörlüğünü üstlenen Silas, takımıyla çıktığı dört maçı da kazandı.
Michael Grange'in haberine göre Raptors'ta Mike Batiste ve James Wade'in gelecek sezon teknik ekipte yer alması beklenmiyor. Bu nedenle Toronto ekibinin yardımcı antrenör kadrosunda boşluk bulunuyor.
Toronto Raptors, NBA Yaz Ligi'ndeki ilk maçına cuma günü Boston Celtics karşısında çıkacak.
NBA'in deneyimli başantrenörlerinden Paul Silas'ın oğlu olan Stephen Silas, 2020-21 sezonu öncesinde Houston Rockets'ın başına geçmişti.
Silas'ın göreve geldiği ilk sezonda Russell Westbrook ve James Harden takımdan ayrılmış, Rockets yeniden yapılanma sürecine girmişti. Houston, Silas yönetimindeki üç sezonda toplam 59 galibiyet ve 177 mağlubiyet aldı.
Rockets ile yollarını ayırmasının ardından Silas, Detroit Pistons'ta Monty Williams'ın ekibinde başyardımcı antrenör olarak görev yaptı. Williams'ın yalnızca bir sezon süren görevinden sonra ise FIBA Amerika Kupası Elemeleri'nde ABD Milli Takımı'nın başantrenörlüğünü üstlenen Silas, takımıyla çıktığı dört maçı da kazandı.
Michael Grange'in haberine göre Raptors'ta Mike Batiste ve James Wade'in gelecek sezon teknik ekipte yer alması beklenmiyor. Bu nedenle Toronto ekibinin yardımcı antrenör kadrosunda boşluk bulunuyor.
Toronto Raptors, NBA Yaz Ligi'ndeki ilk maçına cuma günü Boston Celtics karşısında çıkacak.