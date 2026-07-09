Gençlerbirliği - Fenerbahçe Maçı Ne Zaman? Süper Lig İlk Hafta Maç Tarihi Belli Oldu mu?

Gençlerbirliği ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın kesin günü ve saati, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) açıklayacağı detaylı maç programıyla netleşecek.

Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı hangi tarihte oynanacak?

TFF'nin açıkladığı sezon planlamasına göre 2026-2027 Trendyol Süper Lig sezonu 14-17 Ağustos 2026 tarihleri arasında başlayacak. Bu nedenle Gençlerbirliği - Fenerbahçe karşılaşmasının da bu tarih aralığında oynanması bekleniyor.

Maç nerede oynanacak?

Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak mücadelede Gençlerbirliği ev sahibi olacak. Karşılaşmanın Ankara'daki Eryaman Stadyumu'nda oynanması bekleniyor. Fikstür detayları TFF tarafından ilan edilecek resmi programla kesinleşecek.

Maç hangi kanalda yayınlanacak?

Gençlerbirliği - Fenerbahçe mücadelesi, Süper Lig'in resmi yayıncı kuruluşu tarafından canlı olarak futbolseverlerle buluşturulacak. Yayın saati ve kanal bilgisi maç haftasında duyurulacak.

Fikstür ne zaman kesinleşecek?

Süper Lig fikstür çekiminin tamamlanmasının ardından ilk hafta maçlarının gün ve saatleri Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanacak. Böylece Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçının kesin tarihi de belli olacak.

Sonuç: Gençlerbirliği - Fenerbahçe Maçı Ne Zaman?

Gençlerbirliği ile Fenerbahçe, 2026-2027 Trendyol Süper Lig sezonunun ilk haftasında karşı karşıya gelecek. Mücadelenin 14-17 Ağustos 2026 tarihleri arasında oynanması beklenirken, kesin gün ve saat TFF'nin açıklayacağı resmi fikstür programıyla netleşecek.