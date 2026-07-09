Barış Göktürk'ten Metin Öztürk sorusuna yanıt

Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk, Süper Lig'deki kura çekiminin ardından konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Göktürk, "Öncelikle fikstür çekimindeki adil, şeffaf ve nezih ortamdan dolayı TFF'ye, Kulüpler Birliği'ne, kulüplere teşekkür ediyoruz." dedi.
Barış Göktürk, "Zorluk endeksinin denkleştirilmesini talep etmiştik Kulüpler Birliği toplantısından sonra. Bunun revize edilmesi gerektiğini söylemiştik. Her iki topu çekerken de vicdanımız rahat olmalı demiştik. Burada sayın federasyon başkanımız, başkan vekilimiz ve diğer kulüplerden yöneticileri ile burada bu tartışıldı ve bizim itirazımızın haklı kısımları kabul edildi. Bazı parametreler düzenlendi ve bugün denk bir top çektik. Bu başarılı bir fikstür çekimiydi. Bu sene fikstürün konuşulmadığı, başarıların konuşulduğu bir yıl olmasını diliyorum. İlk maç Ankara'da Gençlerbirliği ile. Yönetimde 8 tane Ankaralı var. Onlar da bizi misafir etmiş olacaklar." diye konuştu.
KADRO PLANLAMASI
Kadro planlamasıyla ilgili konuşan Barış Göktürk, "Kadro planlamasını yapıyoruz. Geçmiş yıllardan gelen bir şişme var. 44 civarında oyuncumuz var. Yeni 10+4 kuralı ile birlikte bazı dezavantajlarımız var, bunun farkındayız. Fenerbahçe'nin aleyhine olmayacak şekilde, sayın başkanımız liderliğinde bunları doğru şekilde yöneteceğimize inanıyoruz." sözlerini sarf etti.
METİN ÖZTÜRK SORUSUNA YANIT
Galatasaray Başkan Vekili Başkanı Metin Öztürk'ün Süper Lig'de yeni sezonun kura çekimi için kürsüye geldikleri sırada Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk'e tokalaşmak için uzattığı eli havada kaldı. Bunun üzerine Öztürk, Göktürk'e yönelik açıklamalarda bulundu.
Kendisine Metin Öztürk'ün sözleri sorulan Barış Göktürk şu cevabı verdi.
"Biz rakiplerimize saygı duyuyoruz, saygı duymaya da devam edeceğiz. Adil rekabet içinde olduğumuz sürece rakiplerimizle hiçbir şekilde uyumsuzluk yaşamak istemiyoruz."
Metin Öztürk'ün konuyla ilgili açıklamaları için tıklayınız
Barış Göktürk, "Zorluk endeksinin denkleştirilmesini talep etmiştik Kulüpler Birliği toplantısından sonra. Bunun revize edilmesi gerektiğini söylemiştik. Her iki topu çekerken de vicdanımız rahat olmalı demiştik. Burada sayın federasyon başkanımız, başkan vekilimiz ve diğer kulüplerden yöneticileri ile burada bu tartışıldı ve bizim itirazımızın haklı kısımları kabul edildi. Bazı parametreler düzenlendi ve bugün denk bir top çektik. Bu başarılı bir fikstür çekimiydi. Bu sene fikstürün konuşulmadığı, başarıların konuşulduğu bir yıl olmasını diliyorum. İlk maç Ankara'da Gençlerbirliği ile. Yönetimde 8 tane Ankaralı var. Onlar da bizi misafir etmiş olacaklar." diye konuştu.
KADRO PLANLAMASI
Kadro planlamasıyla ilgili konuşan Barış Göktürk, "Kadro planlamasını yapıyoruz. Geçmiş yıllardan gelen bir şişme var. 44 civarında oyuncumuz var. Yeni 10+4 kuralı ile birlikte bazı dezavantajlarımız var, bunun farkındayız. Fenerbahçe'nin aleyhine olmayacak şekilde, sayın başkanımız liderliğinde bunları doğru şekilde yöneteceğimize inanıyoruz." sözlerini sarf etti.
METİN ÖZTÜRK SORUSUNA YANIT
Galatasaray Başkan Vekili Başkanı Metin Öztürk'ün Süper Lig'de yeni sezonun kura çekimi için kürsüye geldikleri sırada Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk'e tokalaşmak için uzattığı eli havada kaldı. Bunun üzerine Öztürk, Göktürk'e yönelik açıklamalarda bulundu.
Kendisine Metin Öztürk'ün sözleri sorulan Barış Göktürk şu cevabı verdi.
"Biz rakiplerimize saygı duyuyoruz, saygı duymaya da devam edeceğiz. Adil rekabet içinde olduğumuz sürece rakiplerimizle hiçbir şekilde uyumsuzluk yaşamak istemiyoruz."
Metin Öztürk'ün konuyla ilgili açıklamaları için tıklayınız