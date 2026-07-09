Rıdvan Yılmaz: Milli takıma dönmek istiyorum

Beşiktaş'ın milli futbolcusu Rıdvan Yılmaz, Slovakya kampında HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Yeni sezon hazırlıklarını değerlendiren Rıdvan, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun çalışma temposundan memnun olduklarını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "ANTRENMANLAR ASKERİ KAMP GİBİ"
Rıdvan Yılmaz, Slovakya kampındaki çalışmaların yoğun geçtiğini belirtti.
Milli futbolcu, "Çalışmalarımız yoğun ve tempolu geçiyor. Hocamız bizimle çok iyi ilgileniyor. Antrenmanlarımız askeri kamp gibi geçiyor. Çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.
"AGRESİF VE SERT BİR OYUN TARZI VAR"
Vincenzo Italiano hakkındaki ilk izlenimlerini de paylaşan Rıdvan, İtalyan teknik adamın antrenmanlarda yüksek tempo istediğini söyledi.
Rıdvan, "Antrenman dışında sıkan bir hoca değil. Antrenman içinde yüzde 100 performans sergilememiz için zorluyor. Oyun tarzı agresif ve sert. Hocamızın oynatmak istediği oyunu oynayabilirsek güzel bir oyun oynarız. Bunu başaracak gücümüz var, inanıyoruz." dedi.
"HER OYUNCUYA BİR ŞEY KATMAK İSTİYOR"
Milli futbolcu, "Ben hocanın, özellikle bütün oyunculara bir şeyler katmak istemesini çok beğendim. Hoca herkese bir şey katma isteğinde. Defans bölgesiyle, bek bölgesiyle, orta sahayla, forvetle ne yapmak istediğini oyunculara iletiyor." açıklamasını yaptı.
SOL BEKTE REKABET MESAJI
Milli oyuncu, Ouattara ile birlikte Beşiktaş'ın başarısı için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.
"ERSİN BENİM KARDEŞİM"
Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş'tan ayrılan Ersin Destanoğlu hakkında da duygusal ifadeler kullandı.
Rıdvan, "Ben kendim giderken de çok duygulanmıştım. Ersin gittiğinde de çok duygulandım. Yani o benim kardeşim. Açıkçası belki 15 sene, 10 sene birlikteydik her gün. Allah inşallah ona kalbi kadar güzel bir kariyer nasip eder." dedi.
YENİ TRANSFERLER İÇİN KONUŞTU
Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş'ın transferleriyle ilgili de değerlendirmelerde bulundu.
Milli futbolcu, Alexander Nübel'in Bundesliga'da kendisini gösterdiğini, Salih Özcan'ı milli takımdan tanıdığını ve Doğan Alemdar'ın da Beşiktaş için elinden geleni yapacağına inandığını söyledi.
"MİLLİ TAKIMA DÖNMEK İSTİYORUM"
Rıdvan Yılmaz, yeni sezondaki en önemli hedeflerinden birinin yeniden A Milli Takım'a dönmek olduğunu belirtti.
Rıdvan, "Geçtiğimiz sezon ilk hedefim milli takıma girmekti ama olmadı. Yine ilk hedeflerimden biri yeniden milli takıma dönmek. Burada göstereceğim performans, orası için belirleyici olacak." ifadelerini kullandı.
"AVRUPA'DA ÇOK İYİ TECRÜBELER KAZANDIM"
Avrupa'da geçirdiği dönemin kendisine çok şey kattığını söyleyen Rıdvan, bu sezon daha iyi bir performans göstereceğine inandığını belirtti.
Milli futbolcu, "Avrupa'da çok iyi tecrübeler kazandım. Çok iyi bir kulübe gittim. Hocalardan ve arkadaşlarımdan çok şey gördüm. Dünyaya bakış açım değişti. Çektiğim zorluklardan çok şey öğrendim. UEFA'da çeyrek final oynadım. Çok güzel tecrübeler edindim. Bu sene daha iyi performans göstereceğime inanıyorum." dedi.
"BAŞKAN VERDİĞİ SÖZÜ TUTTU"
Rıdvan Yılmaz, kız isteme gününün teknik direktörün imza törenine denk geldiğini ve Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın o gün yanında olduğunu da anlattı.
Rıdvan, "Çok anlamlı bir gün. Başkanımızla ben zaten bu olayı üç dört ay önceden planladığımızda başkana iletmiştim. O da, 'Tamam oğlum, gelirim.' dedi. Başkan sağ olsun, verdiği sözü tuttu. Ben açıkçası şaşırdım. Ama bu çok güzel bir şey. Onun oraya gelmesi çok kıymetliydi hepimiz açısından." ifadelerini kullandı.
Rıdvan Yılmaz, Slovakya kampındaki çalışmaların yoğun geçtiğini belirtti.
Milli futbolcu, "Çalışmalarımız yoğun ve tempolu geçiyor. Hocamız bizimle çok iyi ilgileniyor. Antrenmanlarımız askeri kamp gibi geçiyor. Çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.
"AGRESİF VE SERT BİR OYUN TARZI VAR"
Vincenzo Italiano hakkındaki ilk izlenimlerini de paylaşan Rıdvan, İtalyan teknik adamın antrenmanlarda yüksek tempo istediğini söyledi.
Rıdvan, "Antrenman dışında sıkan bir hoca değil. Antrenman içinde yüzde 100 performans sergilememiz için zorluyor. Oyun tarzı agresif ve sert. Hocamızın oynatmak istediği oyunu oynayabilirsek güzel bir oyun oynarız. Bunu başaracak gücümüz var, inanıyoruz." dedi.
"HER OYUNCUYA BİR ŞEY KATMAK İSTİYOR"
Milli futbolcu, "Ben hocanın, özellikle bütün oyunculara bir şeyler katmak istemesini çok beğendim. Hoca herkese bir şey katma isteğinde. Defans bölgesiyle, bek bölgesiyle, orta sahayla, forvetle ne yapmak istediğini oyunculara iletiyor." açıklamasını yaptı.
SOL BEKTE REKABET MESAJI
Milli oyuncu, Ouattara ile birlikte Beşiktaş'ın başarısı için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.
"ERSİN BENİM KARDEŞİM"
Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş'tan ayrılan Ersin Destanoğlu hakkında da duygusal ifadeler kullandı.
Rıdvan, "Ben kendim giderken de çok duygulanmıştım. Ersin gittiğinde de çok duygulandım. Yani o benim kardeşim. Açıkçası belki 15 sene, 10 sene birlikteydik her gün. Allah inşallah ona kalbi kadar güzel bir kariyer nasip eder." dedi.
YENİ TRANSFERLER İÇİN KONUŞTU
Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş'ın transferleriyle ilgili de değerlendirmelerde bulundu.
Milli futbolcu, Alexander Nübel'in Bundesliga'da kendisini gösterdiğini, Salih Özcan'ı milli takımdan tanıdığını ve Doğan Alemdar'ın da Beşiktaş için elinden geleni yapacağına inandığını söyledi.
"MİLLİ TAKIMA DÖNMEK İSTİYORUM"
Rıdvan Yılmaz, yeni sezondaki en önemli hedeflerinden birinin yeniden A Milli Takım'a dönmek olduğunu belirtti.
Rıdvan, "Geçtiğimiz sezon ilk hedefim milli takıma girmekti ama olmadı. Yine ilk hedeflerimden biri yeniden milli takıma dönmek. Burada göstereceğim performans, orası için belirleyici olacak." ifadelerini kullandı.
"AVRUPA'DA ÇOK İYİ TECRÜBELER KAZANDIM"
Avrupa'da geçirdiği dönemin kendisine çok şey kattığını söyleyen Rıdvan, bu sezon daha iyi bir performans göstereceğine inandığını belirtti.
Milli futbolcu, "Avrupa'da çok iyi tecrübeler kazandım. Çok iyi bir kulübe gittim. Hocalardan ve arkadaşlarımdan çok şey gördüm. Dünyaya bakış açım değişti. Çektiğim zorluklardan çok şey öğrendim. UEFA'da çeyrek final oynadım. Çok güzel tecrübeler edindim. Bu sene daha iyi performans göstereceğime inanıyorum." dedi.
"BAŞKAN VERDİĞİ SÖZÜ TUTTU"
Rıdvan Yılmaz, kız isteme gününün teknik direktörün imza törenine denk geldiğini ve Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın o gün yanında olduğunu da anlattı.
Rıdvan, "Çok anlamlı bir gün. Başkanımızla ben zaten bu olayı üç dört ay önceden planladığımızda başkana iletmiştim. O da, 'Tamam oğlum, gelirim.' dedi. Başkan sağ olsun, verdiği sözü tuttu. Ben açıkçası şaşırdım. Ama bu çok güzel bir şey. Onun oraya gelmesi çok kıymetliydi hepimiz açısından." ifadelerini kullandı.