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Gençlerbirliği, Kevin Rodrigues'i duyurdu!

Gençlerbirliği, sol bek oyuncusu Kevin Rodrigues ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 09 Temmuz 2026 19:42
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Gençlerbirliği, Kevin Rodrigues'i duyurdu!
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Trendyol Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği, Portekizli sol bek Kevin Rodrigues'i kadrosuna kattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Başkent ekibinin açıklamasına göre, 2025-26 sezonunda Gaziantep FK forması giyen 32 yaşındaki futbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Fransa vatandaşlığı da bulunan Rodrigues, profesyonel kariyerine altyapısından yetiştiği Toulouse'da adım attı.

Portekiz Milli Takımı formasını 3 kez giyen Rodrigues; Dijon, Real Sociedad, Leganes, Eibar, Rayo Vallecano, Al-Qadsiah kulüplerinin yanı sıra Türkiye'de de Adana Demirspor, Kasımpaşa ve Gaziantep FK'de oynadı.



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