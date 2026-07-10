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Beşiktaş'ta Trossard imzaya kaldı

Beşiktaş, Leandro Trossard transferinde geri sayıma geçti. Başkan Serdal Adalı'nın, Belçikalı yıldızın temsilcisi Dirk Hebel ve avukatı Anıl Dinçer ile İstanbul'da bir araya geldiği belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 10 Temmuz 2026 08:27
Haber: Milliyet
Beşiktaş'ta Trossard imzaya kaldı
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Beşiktaş, Arsenal forması giyen Leandro Trossard'ı kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlıların, Dünya Kupası'nda Belçika Milli Takımı ile mücadele eden 31 yaşındaki futbolcunun transferinde imza aşamasına geldiği öne sürüldü.

İSTANBUL'DA ÖZEL GÖRÜŞME

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın, dün akşam Trossard'ın temsilcisi Dirk Hebel ve avukatı Anıl Dinçer ile İstanbul'da bir araya geldiği öğrenildi.

Kritik görüşmede, Belçikalı yıldız için hazırlanan 4 yıllık sözleşmenin tüm detaylarının masaya yatırıldığı ifade edildi.

ARSENAL İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Beşiktaş'ın, Leandro Trossard'ın bonservisi için Arsenal ile daha önce anlaşmaya vardığı belirtildi.

İngiliz kulübünün, siyah-beyazlıların 18 milyon euro garanti ücret ve 2 milyon euro bonuslardan oluşan teklifini kabul ettiği aktarıldı.

TROSSARD İLE EL SIKIŞILDI

Beşiktaş'ın, 31 yaşındaki futbolcuya yıllık 8 milyon euro garanti ücret ve 4 yıllık sözleşme teklif ettiği kaydedildi.

Siyah-beyazlıların, Belçikalı yıldızla da büyük ölçüde anlaşma sağladığı öğrenildi.

DÜNYA KUPASI SONRASI GELİYOR

Leandro Trossard'ın, FIFA Dünya Kupası sürecinin ardından Beşiktaş'a katılmasının beklendiği belirtildi.

Siyah-beyazlı yönetimin, transferi kısa süre içinde resmi imza aşamasına taşımak istediği ifade edildi.

TRANSFERDE YOĞUN MESAİ

Beşiktaş, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için transferde yoğun bir süreç yürütüyor.

Siyah-beyazlılar; Kassoum Ouattara, İlhan Fakılı, Alexander Nübel, Doğan Alemdar ve Salih Özcan hamlelerinin ardından Leandro Trossard transferiyle taraftarını heyecanlandırmayı hedefliyor.

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