Beşiktaş'ta Trossard imzaya kaldı

Beşiktaş, Arsenal forması giyen Leandro Trossard'ı kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlıların, Dünya Kupası'nda Belçika Milli Takımı ile mücadele eden 31 yaşındaki futbolcunun transferinde imza aşamasına geldiği öne sürüldü.
İSTANBUL'DA ÖZEL GÖRÜŞME
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın, dün akşam Trossard'ın temsilcisi Dirk Hebel ve avukatı Anıl Dinçer ile İstanbul'da bir araya geldiği öğrenildi.
Kritik görüşmede, Belçikalı yıldız için hazırlanan 4 yıllık sözleşmenin tüm detaylarının masaya yatırıldığı ifade edildi.
ARSENAL İLE ANLAŞMA SAĞLANDI
Beşiktaş'ın, Leandro Trossard'ın bonservisi için Arsenal ile daha önce anlaşmaya vardığı belirtildi.
İngiliz kulübünün, siyah-beyazlıların 18 milyon euro garanti ücret ve 2 milyon euro bonuslardan oluşan teklifini kabul ettiği aktarıldı.
TROSSARD İLE EL SIKIŞILDI
Beşiktaş'ın, 31 yaşındaki futbolcuya yıllık 8 milyon euro garanti ücret ve 4 yıllık sözleşme teklif ettiği kaydedildi.
Siyah-beyazlıların, Belçikalı yıldızla da büyük ölçüde anlaşma sağladığı öğrenildi.
DÜNYA KUPASI SONRASI GELİYOR
Leandro Trossard'ın, FIFA Dünya Kupası sürecinin ardından Beşiktaş'a katılmasının beklendiği belirtildi.
Siyah-beyazlı yönetimin, transferi kısa süre içinde resmi imza aşamasına taşımak istediği ifade edildi.
TRANSFERDE YOĞUN MESAİ
Beşiktaş, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için transferde yoğun bir süreç yürütüyor.
Siyah-beyazlılar; Kassoum Ouattara, İlhan Fakılı, Alexander Nübel, Doğan Alemdar ve Salih Özcan hamlelerinin ardından Leandro Trossard transferiyle taraftarını heyecanlandırmayı hedefliyor.
İSTANBUL'DA ÖZEL GÖRÜŞME
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın, dün akşam Trossard'ın temsilcisi Dirk Hebel ve avukatı Anıl Dinçer ile İstanbul'da bir araya geldiği öğrenildi.
Kritik görüşmede, Belçikalı yıldız için hazırlanan 4 yıllık sözleşmenin tüm detaylarının masaya yatırıldığı ifade edildi.
ARSENAL İLE ANLAŞMA SAĞLANDI
Beşiktaş'ın, Leandro Trossard'ın bonservisi için Arsenal ile daha önce anlaşmaya vardığı belirtildi.
İngiliz kulübünün, siyah-beyazlıların 18 milyon euro garanti ücret ve 2 milyon euro bonuslardan oluşan teklifini kabul ettiği aktarıldı.
TROSSARD İLE EL SIKIŞILDI
Beşiktaş'ın, 31 yaşındaki futbolcuya yıllık 8 milyon euro garanti ücret ve 4 yıllık sözleşme teklif ettiği kaydedildi.
Siyah-beyazlıların, Belçikalı yıldızla da büyük ölçüde anlaşma sağladığı öğrenildi.
DÜNYA KUPASI SONRASI GELİYOR
Leandro Trossard'ın, FIFA Dünya Kupası sürecinin ardından Beşiktaş'a katılmasının beklendiği belirtildi.
Siyah-beyazlı yönetimin, transferi kısa süre içinde resmi imza aşamasına taşımak istediği ifade edildi.
TRANSFERDE YOĞUN MESAİ
Beşiktaş, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için transferde yoğun bir süreç yürütüyor.
Siyah-beyazlılar; Kassoum Ouattara, İlhan Fakılı, Alexander Nübel, Doğan Alemdar ve Salih Özcan hamlelerinin ardından Leandro Trossard transferiyle taraftarını heyecanlandırmayı hedefliyor.