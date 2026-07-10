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Davinson Sanchez'e yeni talip!

Premier Lig'den Bournemouth, Davinson Sanchez için Galatasaray'a teklif yapmaya hazırlanıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 10 Temmuz 2026 08:22
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Davinson Sanchez'e yeni talip!
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Kolombiya Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası'nda çok başarılı bir performans sergileyen Davinson Sanchez'e ilgi büyüyor.

BU KEZ İNGİLİZLER DEVREYE GİRDİ Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Takvim'de yer alan habere göre, Davinson'a bu kez de Bournemouth kancayı attı. Premier Lig kulübünün stoper aradığı ve Davinson'u yakından takip ettiği öğrenildi.

"SATILIK DEĞİL"

Okan Buruk'un raporu sonrasında Kolombiyalı yıldızla ilgili "satılık değil" kararını alan Galatasaray yönetimi şu anda herhangi bir kulüple pazarlık masasına oturmadı. Ancak 35 milyon euro'ya yakın bir teklifin ulaşması durumunda sarı-kırmızılıların bu kez farklı bir aksiyon alabileceği belirtildi.

COMO VE INTER

İtalya'dan Como ve Inter'in de ilgilendiği 30 yaşındaki Davinson Sanchez, geride kalan sezonda Galatasaray'da 45 maçta süre buldu ve 2 kez ağları havalandırdı.

GALATASARAY İLE SÖZLEŞMESİ

Galatasaray ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden deneyimli savunma oyuncusunun, güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösteriliyor.  

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