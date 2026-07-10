Toprak Razgatlıoğlu Almanya'da piste çıkıyor

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de sezonun 11. yarışında Almanya'da piste çıkacak. Almanya'nın Chemnitz kentindeki Sachsenring Pisti'nde gerçekleştirilecek etapta hafta sonu heyecanı yaşanacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE SIRALAMA VE SPRINT YARIŞI
Sachsenring Pisti'ndeki organizasyonda 11 Temmuz Cumartesi TSİ 11.50'de sıralama turları yapılacak.
Aynı gün TSİ 16.00'da ise sprint yarışı düzenlenecek.
ANA YARIŞ 12 TEMMUZ'DA
MotoGP Almanya etabının ana yarışı, 12 Temmuz Pazar günü koşulacak. Yarış TSİ 15.00'te başlayacak ve 30 tur üzerinden yapılacak.
TOPRAK 21. SIRADA
MotoGP tarihinin ilk Türk sporcusu unvanını taşıyan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, sezonun ilk 10 etabında 11 puan topladı.
Milli motosikletçi, genel klasmanda 21. sırada yer alıyor.
PİLOTLAR KLASMANI
Pilotlar klasmanında Jorge Martin 193 puanla zirvede bulunuyor. Marco Bezzecchi 186 puanla ikinci, Fabio Di Giannantonio ise 177 puanla üçüncü sırada yer alıyor.
Ai Ogura 168 puanla dördüncü, Marc Marquez ise 153 puanla beşinci basamakta bulunuyor.
Sachsenring Pisti'ndeki organizasyonda 11 Temmuz Cumartesi TSİ 11.50'de sıralama turları yapılacak.
Aynı gün TSİ 16.00'da ise sprint yarışı düzenlenecek.
ANA YARIŞ 12 TEMMUZ'DA
MotoGP Almanya etabının ana yarışı, 12 Temmuz Pazar günü koşulacak. Yarış TSİ 15.00'te başlayacak ve 30 tur üzerinden yapılacak.
TOPRAK 21. SIRADA
MotoGP tarihinin ilk Türk sporcusu unvanını taşıyan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, sezonun ilk 10 etabında 11 puan topladı.
Milli motosikletçi, genel klasmanda 21. sırada yer alıyor.
PİLOTLAR KLASMANI
Pilotlar klasmanında Jorge Martin 193 puanla zirvede bulunuyor. Marco Bezzecchi 186 puanla ikinci, Fabio Di Giannantonio ise 177 puanla üçüncü sırada yer alıyor.
Ai Ogura 168 puanla dördüncü, Marc Marquez ise 153 puanla beşinci basamakta bulunuyor.