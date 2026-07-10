Fenerbahçe'den sürpriz Darwin Nunez hamlesi!

Mason Greenwood transferinde mutlu sona yaklaşan Fenerbahçe, santrfor arayışlarını da hız kesmeden sürdürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertlilerin, uzun süredir gündeminde bulunan Ollie Watkins'in yanı sıra Al Hilal forması giyen Darwin Nunez'i de transfer listesine aldığı öne sürüldü.
Fanatik'de geçen habere göre Fenerbahçeli yöneticiler, Uruguaylı golcünün transfer şartlarını öğrenmek için ilk teması kurdu.
MAAŞTA İNDİRİM TRANSFER İHTİMALİNİ GÜÇLENDİREBİLİR
26 yaşındaki futbolcunun maaş beklentisinin yüksek olduğu belirtilirken, yıllık ücretinde indirime gitmesi halinde transferin gerçekleşme ihtimalinin güçlenebilir.
Al Hilal ile sözleşmesi devam eden Nunez'in ayrılık ihtimalini değerlendirdiği, Fenerbahçe yönetiminin ise bonservis ve maaş şartlarının oluşması halinde resmi adım atmayı planladığı kaydedildi.
SEZON PERFORMANSI
Uruguaylı golcü, 2025-26 sezonunda Al Hilal formasıyla tüm kulvarlarda 24 maça çıktı. Nunez, bu karşılaşmalarda 9 gol atıp 5 asist yaparak 14 maça ilk 11'de başladı. AFC Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçta 3 gol ve 1 asist üreten Uruguaylı santrfor, Pro Lig'de ise 16 karşılaşmada 6 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.
Fanatik'de geçen habere göre Fenerbahçeli yöneticiler, Uruguaylı golcünün transfer şartlarını öğrenmek için ilk teması kurdu.
MAAŞTA İNDİRİM TRANSFER İHTİMALİNİ GÜÇLENDİREBİLİR
26 yaşındaki futbolcunun maaş beklentisinin yüksek olduğu belirtilirken, yıllık ücretinde indirime gitmesi halinde transferin gerçekleşme ihtimalinin güçlenebilir.
Al Hilal ile sözleşmesi devam eden Nunez'in ayrılık ihtimalini değerlendirdiği, Fenerbahçe yönetiminin ise bonservis ve maaş şartlarının oluşması halinde resmi adım atmayı planladığı kaydedildi.
SEZON PERFORMANSI
Uruguaylı golcü, 2025-26 sezonunda Al Hilal formasıyla tüm kulvarlarda 24 maça çıktı. Nunez, bu karşılaşmalarda 9 gol atıp 5 asist yaparak 14 maça ilk 11'de başladı. AFC Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçta 3 gol ve 1 asist üreten Uruguaylı santrfor, Pro Lig'de ise 16 karşılaşmada 6 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.