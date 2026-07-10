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Atletico Madrid'de Joao Gomes transferi iptal!

Atletico Madrid, menajeri Jorge Mendes'e olan kızgınlığı nedeniyle Wolverhampton'dan Joao Gomes transferinden vazgeçti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 10 Temmuz 2026 15:02
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Atletico Madrid'de Joao Gomes transferi iptal!
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Atletico Madrid için dikkat çeken bir transfer haberi gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Globo'da yer alan habere göre, İspanyol ekibi, Wolverhampton forması giyen Joao Gomes transferi için iki tarafla da daha önce anlaşma sağladı.

45 MİLYON EURO'YA ANLAŞMA

Atletico Madrid, 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi için Wolverhampton ile 45 milyon euro'ya söz kesti. Atletico Madrid, Brezilyalı orta saha oyuncusuyla da sözleşme süresi ve maaş konusunda anlaşma sağladı.

TRANSFERDEN VAZGEÇTİLER

Atletico Madrid, bu gelişmelere rağmen Joao Gomes'in menajeri Jorge Mendes nedeniyle bu transferi askıya aldı!

KIZGINLIĞIN NEDENİ BERNARDO

İspanyol ekibinin, Manchester City'den ayrılan Bernardo Silva konusunda Silva'nın menajeri Jorge Mendes ile söz kestiği ancak Portekizli futbolcunun Real Madrid'e imza attığı hatırlatıldı.

Bernardo Silva'nın Real Madrid'e transferinden menajer Jorge Mendes'e kızgın olan Atletico Madrid, Joao Gomes transferinden vazgeçti.

SEZON PERFORMANSI

Wolverhampton'da geride kalan sezonda 41 maçta süre bulan Joao Gomes, 1 gol attı ve 3 asist yaptı.

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