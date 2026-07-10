Trabzonspor'a Fransa'dan orta saha: Mory Gbane

Transferin en hızlı takımlarından Trabzonspor için Fransa'dan yeni bir transfer iddiası gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Foot Mercato'da yer alan habere göre, Trabzonspor, Reims forması giyen orta saha oyuncusu Mory Gbane ile ilgileniyor.
West Ham United ve Celtic'in de 25 yaşındaki futbolcu ile ilgilendiği belirtildi.
CAZİP TEKLİF BEKLENİYOR
Reims, cazip bir teklif gelmesi halinde Mory Gbane'nin ayrılığına sıcak bakıyor.
SEZON PERFORMANSI
Reims'te geçen sezon 30 maçta süre bulan Mory Gbane, 3 kez gol sevinci yaşadı.
West Ham United ve Celtic'in de 25 yaşındaki futbolcu ile ilgilendiği belirtildi.
CAZİP TEKLİF BEKLENİYOR
Reims, cazip bir teklif gelmesi halinde Mory Gbane'nin ayrılığına sıcak bakıyor.
SEZON PERFORMANSI
Reims'te geçen sezon 30 maçta süre bulan Mory Gbane, 3 kez gol sevinci yaşadı.