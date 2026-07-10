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Trabzonspor'a Fransa'dan orta saha: Mory Gbane

Trabzonspor, Reims forması giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Mory Gbane ile ilgileniyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 10 Temmuz 2026 12:02 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2026 12:03
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Trabzonspor'a Fransa'dan orta saha: Mory Gbane
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Transferin en hızlı takımlarından Trabzonspor için Fransa'dan yeni bir transfer iddiası gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Foot Mercato'da yer alan habere göre, Trabzonspor, Reims forması giyen orta saha oyuncusu Mory Gbane ile ilgileniyor.

West Ham United ve Celtic'in de 25 yaşındaki futbolcu ile ilgilendiği belirtildi.

CAZİP TEKLİF BEKLENİYOR

Reims, cazip bir teklif gelmesi halinde Mory Gbane'nin ayrılığına sıcak bakıyor.

SEZON PERFORMANSI

Reims'te geçen sezon 30 maçta süre bulan Mory Gbane, 3 kez gol sevinci yaşadı.

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