İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü (İzmir BBSK), 2026 yılının ilk 6 ayında farklı branşlarda ulusal ve uluslararası organizasyonlarda 67 altın, 64 gümüş ve 74 bronz olmak üzere toplam 205 madalya ve 10 kupa kazandı. Uluslararası arenada 10 altın, 7 gümüş ve 13 bronz olmak üzere toplam 30 madalya kazanan İzmir BBSK, ulusal düzeyde ise 57 altın, 57 gümüş ve 61 bronz olmak üzere toplam 175 madalya topladı. Bu başarıların temelinde uzun yıllardır sürdürülen altyapı yatırımlarının yer aldığı vurgulandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kulüpten yapılan açıklamada, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın ortaya koyduğu, 'Spor kenti İzmir' vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, yalnızca madalya kazanan bir kulüp olmanın ötesinde, altyapısından yetiştirdiği yıldızlarla Türk sporuna yön vermeye devam ediyor. Spor okullarında yetişen çok sayıda sporcu milli takım formasıyla Türkiye'yi temsil ederken, kulüp 2026'nın ilk yarısında bireysel ve takım branşlarında dikkat çekici sonuçlara ulaştı" denildi.
İzmir BBSK madalyaları topladı
İzmir BBSK, 2026'nın ilk 6 ayında farklı branşlarda toplam 205 madalya ve 10 kupa kazandı.
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