Galatasaray'dan Assane Diao hamlesi!

Galatasaray, TFF'nin yeni yabancı kuralının ardından transferde genç futbolculara yöneldi.
ŞARTLARI SORULDU Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılılardan bu doğrultuda yeni bir hamle geldi. Galatasaray, Como forması giyen 20 yaşındaki genç kanat oyuncusu Assane Diao ile ilgileniyor.
Matteo Moretto'nun haberine göre, Galatasaray, Senegalli futbolcunun durumunu sordu.
SEZON PERFORMANSI
Como'da geride kalan sezonda 20 maçta süre bulan Assane Diao, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.
PİYASA DEĞERİ 30 MİLYON EURO
Como ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Assane Diao'nun, güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösteriliyor.
ŞARTLARI SORULDU Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılılardan bu doğrultuda yeni bir hamle geldi. Galatasaray, Como forması giyen 20 yaşındaki genç kanat oyuncusu Assane Diao ile ilgileniyor.
Matteo Moretto'nun haberine göre, Galatasaray, Senegalli futbolcunun durumunu sordu.
SEZON PERFORMANSI
Como'da geride kalan sezonda 20 maçta süre bulan Assane Diao, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.
PİYASA DEĞERİ 30 MİLYON EURO
Como ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Assane Diao'nun, güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösteriliyor.