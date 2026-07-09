09 Temmuz
Qarabag FK-Vestri
3-0
09 Temmuz
Dynamo Kiev-Universitatea Cluj
0-0
09 Temmuz
Vojvodina-Ferencvaros
1-2
09 Temmuz
Hajduk Split-Zilina
2-0
09 Temmuz
Fransa-Fas
2-070'

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçlar tamamlandı!

UEFA Avrupa Ligi'nde 1. eleme turu ilk maçları oynanan altı karşılaşmayla tamamlandı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 09 Temmuz 2026 23:35
Haber: AA, Fotoğraf: AA
UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçlar tamamlandı!
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UEFA Avrupa Ligi birinci eleme turunda 6 müsabaka oynandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda bugün oynanan karşılaşmalar ve sonuçları şöyle:

Karabağ (Azerbaycan)-Vestri (İzlanda): 3-0

Dinamo Kiev (Ukrayna)-Cluj (Romanya): 0-0

Sheriff (Moldova)-Aluminij (Slovenya): 0-0

Hajduk Split (Hırvatistan)-Zilina (Slovakya): 2-0

CSKA Sofia (Bulgaristan)-Derry City (İrlanda): 3-2

Vojvodina (Sırbistan)-Ferencvaros (Macaristan): 1-2

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