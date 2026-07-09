UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçlar tamamlandı!

UEFA Avrupa Ligi birinci eleme turunda 6 müsabaka oynandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda bugün oynanan karşılaşmalar ve sonuçları şöyle:
Karabağ (Azerbaycan)-Vestri (İzlanda): 3-0
Dinamo Kiev (Ukrayna)-Cluj (Romanya): 0-0
Sheriff (Moldova)-Aluminij (Slovenya): 0-0
Hajduk Split (Hırvatistan)-Zilina (Slovakya): 2-0
CSKA Sofia (Bulgaristan)-Derry City (İrlanda): 3-2
Vojvodina (Sırbistan)-Ferencvaros (Macaristan): 1-2
Karabağ (Azerbaycan)-Vestri (İzlanda): 3-0
Dinamo Kiev (Ukrayna)-Cluj (Romanya): 0-0
Sheriff (Moldova)-Aluminij (Slovenya): 0-0
Hajduk Split (Hırvatistan)-Zilina (Slovakya): 2-0
CSKA Sofia (Bulgaristan)-Derry City (İrlanda): 3-2
Vojvodina (Sırbistan)-Ferencvaros (Macaristan): 1-2