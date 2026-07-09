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Galatasaray MCT Technic, Aleksej Nikolic'i açıkladı!

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, Sloven oyun kurucu Aleksej Nikolic'i transfer ettiğini açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 09 Temmuz 2026 22:45
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Galatasaray MCT Technic, Aleksej Nikolic'i açıkladı!
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Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, Sloven oyun kurucu Aleksej Nikolic'i transfer ettiğini duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, "Galatasaray MCT Technic, Slovenya Milli Takımı'nın önemli isimlerinden Aleksej Nikolic ile anlaştı." ifadeleri kullanıldı.

Kariyeri boyunca Almanya, İtalya, Fransa, İspanya, Sırbistan ve Slovenya'nın önemli kulüplerinde forma giyen 31 yaşındaki basketbolcu, son olarak ülkesinin Cedevita Olimpija takımında yer aldı.

Aleksej, 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Slovenya ile şampiyonluk yaşadı.



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