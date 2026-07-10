Galatasaray'da Sallai için ayrılık planı

Galatasaray'ın Macar yıldızı Roland Sallai, Avrupa devlerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sol açık olarak geldiği Galatasaray'da sağ açık, sol bek ve sağ bek oynayan Sallai, kendisine verilen her görevi başarıyla yerine getirmeyi başardı.
AVRUPA'DAN TALİPLERİ VAR
İstikrar abidesi 29 yaşındaki futbolcuya özellikle İngiltere ve Almanya'dan kulüpler yakın ilgi gösteriyor.
20 MİLYON EURO
Galatasaray, 20 milyon Euro bandında bir teklif gelirse Sallai'nin transferine izin vermeyi düşünüyor.
SEZON PERFORMANSI
Piyasa değeri 14 milyon Euro olarak gösterilen Roland Sallai, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 47 resmi maçta 1 gol 6 asistlik performans gösterdi.
AVRUPA'DAN TALİPLERİ VAR
İstikrar abidesi 29 yaşındaki futbolcuya özellikle İngiltere ve Almanya'dan kulüpler yakın ilgi gösteriyor.
20 MİLYON EURO
Galatasaray, 20 milyon Euro bandında bir teklif gelirse Sallai'nin transferine izin vermeyi düşünüyor.
SEZON PERFORMANSI
Piyasa değeri 14 milyon Euro olarak gösterilen Roland Sallai, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 47 resmi maçta 1 gol 6 asistlik performans gösterdi.