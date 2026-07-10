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Galatasaray'da Sallai için ayrılık planı

Galatasaray, 20 milyon euro'luk teklif gelmesi durumunda Roland Sallai'nin transferine izin vermeyi düşünüyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 10 Temmuz 2026 07:50
Haber: Fanatik, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Sallai için ayrılık planı
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Galatasaray'ın Macar yıldızı Roland Sallai, Avrupa devlerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sol açık olarak geldiği Galatasaray'da sağ açık, sol bek ve sağ bek oynayan Sallai, kendisine verilen her görevi başarıyla yerine getirmeyi başardı.

AVRUPA'DAN TALİPLERİ VAR

İstikrar abidesi 29 yaşındaki futbolcuya özellikle İngiltere ve Almanya'dan kulüpler yakın ilgi gösteriyor.

20 MİLYON EURO

Galatasaray, 20 milyon Euro bandında bir teklif gelirse Sallai'nin transferine izin vermeyi düşünüyor.

SEZON PERFORMANSI

Piyasa değeri 14 milyon Euro olarak gösterilen Roland Sallai, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 47 resmi maçta 1 gol 6 asistlik performans gösterdi.  

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