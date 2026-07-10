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Fenerbahçe'de forvette öncelik Watkins! Alternatif Sörloth

Fenerbahçe, Ollie Watkins transferi için Aston Villa ile pazarlıklarını sürdürürken, alternatif olarak Alexander Sörloth'u yeniden gündemine aldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 10 Temmuz 2026 08:50 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2026 09:02
Haber: Fanatik
Fenerbahçe'de forvette öncelik Watkins! Alternatif Sörloth
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Fenerbahçe, Vedat Muriç ve Nathan Ake'ye imza attırdı. Mason Greenwood transferi de bitmek üzere. Yönetim şimdi gözünü forvet takviyesine çevirdi.

Sarı-Lacivertliler, Gornik eşleşmesine kadar golcü transferini de bitirmek istiyor. İsmail Kartal'ın talebiyle öncelik Ollie Watkins'e verilmişti. Aston Villa'nın kapıyı 60 milyon Euro'dan açması sonrası pazarlıklar kıran kırana devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla SÖRLÖTH TEKRARDAN GÜNDEMDE

Fenerbahçe, İngiliz ekibini 40 milyon Euro'ya ikna etmeye çalışıyor. Yönetim, her ihtimale karşı alternatif planı da devreye soktu. Alexander Sörloth bir kez daha gündeme geldi. Norveçli golcü için Juventus ve Everton'ın devreye girmesi üzerine Fenerbahçe beklemeye geçmişti. Ancak iki kulüp de Atletico Madrid ile anlaşmaya varamadı.

Juventus ve Everton'ın İspanyol ekibiyle olan görüşmeleri yavaşladı. Fenerbahçe, Watkins'te mutlu sona ulaşılmaması ihtimali nedeniyle Sörloth için yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor. Bonservis beklentisi ve ödeme planını konuşmak için Atletico Madrid ile ilk temasın kısa süre içinde kurulması bekleniyor.

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