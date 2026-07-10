09 Temmuz
Qarabag FK-Vestri
3-0
09 Temmuz
Dynamo Kiev-Universitatea Cluj
0-0
09 Temmuz
Vojvodina-Ferencvaros
1-2
09 Temmuz
Hajduk Split-Zilina
2-0
09 Temmuz
Fransa-Fas
2-0

Okan Buruk'tan Jankat Yılmaz'a izin yok!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, genç kaleci Jankat Yılmaz'ın ayrılığına şu anda sıcak bakmıyor. Genç kalecinin geleceği, kamptan sonra netlik kazanacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 10 Temmuz 2026 08:53
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Okan Buruk'tan Jankat Yılmaz'a izin yok!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Geçen sezonu Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'da kiralık olarak geçiren ve başarılı bir performans sergileyen Jankat Yılmaz, Galatasaray ile kamp süreci geçirecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Teknik direktör Okan Buruk, 21 yaşındaki kalecinin son durumunu yakından görmek istiyor. Jankat Yılmaz'ın geleceği, Avusturya kampının ardından belli olacak.

Genç file bekçisi için Süper Lig'den Göztepe gündeme gelmiş ancak İzmir ekibi, yabancı kaleciden yana karar vermişti.

Jankat Yılmaz, geçen sezonun son bölümünde yaptığı açıklamada, "Henüz Galatasaray tarafıyla bir irtibatımız olmadı. Gelecek planlaması yapmadık ama bonservisim Galatasaray'da. Yeni sezon başında döneceğim. Daha sonra konuşacağız, benim için hangisi daha iyi olur planlamasını yapacağız ve sonuca varacağız. Ben ne hissediyorum, Galatasaray ile benim için ne uygunsa konuşulacak. Oynamak önemli ama Galatasaray, "Şöyle düşünüyoruz" derse onun da değerlendirmesini yaparız." demişti. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.