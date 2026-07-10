Okan Buruk'tan Jankat Yılmaz'a izin yok!

Geçen sezonu Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'da kiralık olarak geçiren ve başarılı bir performans sergileyen Jankat Yılmaz, Galatasaray ile kamp süreci geçirecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Teknik direktör Okan Buruk, 21 yaşındaki kalecinin son durumunu yakından görmek istiyor. Jankat Yılmaz'ın geleceği, Avusturya kampının ardından belli olacak.
Genç file bekçisi için Süper Lig'den Göztepe gündeme gelmiş ancak İzmir ekibi, yabancı kaleciden yana karar vermişti.
Jankat Yılmaz, geçen sezonun son bölümünde yaptığı açıklamada, "Henüz Galatasaray tarafıyla bir irtibatımız olmadı. Gelecek planlaması yapmadık ama bonservisim Galatasaray'da. Yeni sezon başında döneceğim. Daha sonra konuşacağız, benim için hangisi daha iyi olur planlamasını yapacağız ve sonuca varacağız. Ben ne hissediyorum, Galatasaray ile benim için ne uygunsa konuşulacak. Oynamak önemli ama Galatasaray, "Şöyle düşünüyoruz" derse onun da değerlendirmesini yaparız." demişti.
Genç file bekçisi için Süper Lig'den Göztepe gündeme gelmiş ancak İzmir ekibi, yabancı kaleciden yana karar vermişti.
Jankat Yılmaz, geçen sezonun son bölümünde yaptığı açıklamada, "Henüz Galatasaray tarafıyla bir irtibatımız olmadı. Gelecek planlaması yapmadık ama bonservisim Galatasaray'da. Yeni sezon başında döneceğim. Daha sonra konuşacağız, benim için hangisi daha iyi olur planlamasını yapacağız ve sonuca varacağız. Ben ne hissediyorum, Galatasaray ile benim için ne uygunsa konuşulacak. Oynamak önemli ama Galatasaray, "Şöyle düşünüyoruz" derse onun da değerlendirmesini yaparız." demişti.