Galatasaray'da Yusuf Akçiçek ihtimali

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sözleşmesi sona eren Mauro Icardi ile görüşmelerine devam ederken Fenerbahçe'den ayrılan Jhon Duran ile ilgileniyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bonservisi Al Nassr'da bulunan yıldız forvet ile anlaşma aşamasına gelen Galatasaray, Fenerbahçe'den ayrılan bir başka ismi daha gündemine aldı.
GERİ DÖNÜŞ İHTİMALİ
Fenerbahçe'den Al Hilal'e transfer olan 20 yaşındaki stoper Yusuf Akçiçek'in Türkiye'ye dönme ihtimali ortaya çıktı.
Galatasaraylı yöneticiler, 20 yaşındaki savunmacıyla temas halinde. Eğer bir anlaşma formülü bulunursa sarı-kırmızılılar, genç futbolcula Galatasaray forması giydirmeyi planlıyor.
GALATASARAY'DAN FENERBAHÇE'YE GİTTİ
Geçtiğimiz sezonun başında Fenerbahçe'den Al Nassr'a 22 milyon Euro karşılığında transfer olan Yusuf Akçiçek, kariyerine Galatasaray altyapısında başlayıp daha sonra Fenerbahçe altyapısına geçmişti.
Yusuf Akçiçek, Fenerbahçe'den gittiği Al-Hilal'de 22 maçta forma giydi ve 1 kez gol sevinci yaşadı.
GERİ DÖNÜŞ İHTİMALİ
Fenerbahçe'den Al Hilal'e transfer olan 20 yaşındaki stoper Yusuf Akçiçek'in Türkiye'ye dönme ihtimali ortaya çıktı.
Galatasaraylı yöneticiler, 20 yaşındaki savunmacıyla temas halinde. Eğer bir anlaşma formülü bulunursa sarı-kırmızılılar, genç futbolcula Galatasaray forması giydirmeyi planlıyor.
GALATASARAY'DAN FENERBAHÇE'YE GİTTİ
Geçtiğimiz sezonun başında Fenerbahçe'den Al Nassr'a 22 milyon Euro karşılığında transfer olan Yusuf Akçiçek, kariyerine Galatasaray altyapısında başlayıp daha sonra Fenerbahçe altyapısına geçmişti.
Yusuf Akçiçek, Fenerbahçe'den gittiği Al-Hilal'de 22 maçta forma giydi ve 1 kez gol sevinci yaşadı.