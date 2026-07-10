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Balıkesirspor'da Ali Sinan yuvada kaldı

Balıkesirspor, Ali Sinan Gayla ve kaleci Yasin Yiğit Berber ile yeniden sözleşme imzaladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 10 Temmuz 2026 11:54
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Balıkesirspor'da Ali Sinan yuvada kaldı
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3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yeni sezon hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Balıkesirspor, takımın önemli isimlerinden sağ kanat Ali Sinan Gayla (30) ile yeniden anlaştı. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Balıkesirspor'muzun başarılı oyuncusu Ali Sinan Gayla ile yeniden sözleşme imzaladık. Yapılan anlaşmanın kulübümüz ve Ali Sinan Gayla için hayırlı olmasını diliyoruz. Tecrübeli kanat oyuncusu, geride kalan sezonda çıktığı 11 maçta 4 gol ve 3 asistlik katkı sağlayarak takımın önemli isimlerinden biri olmuştu" dedi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Tecrübeli futbolcu geçen sezon bahis soruşturmasında 6 ay hak mahrumiyeti cezası alıp sezonu erken kapatmıştı.

KALECİ YASİN YİĞİT DE TAMAM

Balıkesirspor, kaleci Yasin Yiğit Berber'le (24) de nikah tazeledi. Kırmızı-beyazlılar, geçen sezon 2'si play-off olmak üzere ligde 13 müsabakada görev yapan kaleci Yiğit'le ilgili yapılan paylaşımda, "Balıkesirspor'umuzun başarılı file bekçisi Yasin Yiğit Berber ile yeniden sözleşme imzaladık. Yapılan anlaşmanın kulübümüz ve Yasin Yiğit Berber için hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

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