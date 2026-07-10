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Uğur Uçar'dan Galatasaray maçı açıklaması

Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, ligin ilk haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynayacakları maç için konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 10 Temmuz 2026 15:31
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Uğur Uçar'dan Galatasaray maçı açıklaması
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Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, TRT Spor'da açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ligin ilk haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynayacakları maç için konuşan genç teknik adam, "Çok güzel bir duygu. Teknik direktör olarak Süper Lig'de ilk defa çıkacağım maç, Galatasaray maçı. Benim için güzel bir anlamı var ve güzel bir atmosfer olacak. Fikstürde herkesle oynayacağız. Biz kendi oyunumuzu, kendi istediklerimizi yapan bir Çorum FK olarak sahada olacağız. Futbolun güzelliklerini sahaya yansıtmak isteyen bir Çorum FK olacak. Galatasaray maçı da aynı olacak, Fenerbahçe maçı da aynı olacak, Konyaspor maçı da aynı olacak. Bizim için hiçbir maçın hiçbir maçtan farkı yok." dedi.

Taraftarlarına mesaj gönderen Uğur Uçar, "Bize destek olacaklarını düşünüyorum. Sadece onlardan istediğim şey, transfer döneminde sabırlı olmaları. Alabildiğimiz en iyi oyunculara gitmeye çalışıyoruz. İnşallah onları mutlu edecek bir takım yaratacağız bu sene." sözlerini sarf etti.

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