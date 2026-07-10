10 Temmuz
İspanya-Belçika
22:00
10 Temmuz
Dundalk -Drogheda Utd
21:45
10 Temmuz
Wolfsberger AC-Metalist Kharkiv
3-3
10 Temmuz
Ried-Başakşehir
16:00
10 Temmuz
FC Nordsjaelland-Gornik Zabrze
0-259'
10 Temmuz
Ajax-AEK Larnaca
0-013'

Kasımpaşa, genç futbolcu Sercan Deniz'i renklerine bağladı

Kasımpaşa, 19 yaşındaki kanat oyuncusu Sercan Deniz'i kadrosuna kattığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 10 Temmuz 2026 18:31
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Kasımpaşa, genç futbolcu Sercan Deniz'i renklerine bağladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, 19 yaşındaki kanat oyuncusu Sercan Deniz'i kadrosuna kattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Lacivert-beyazlı kulübün açıklamasında, "Bucaspor 1928 forması giyen Sercan Deniz, CEO'muz Ceyhun Kazancı'nın katılımıyla Kemerburgaz Tesisleri'mizde düzenlenen törende kendisini kulübümüze bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. Sercan Deniz'e Kasımpaşa ailemize hoş geldin diyor, formamız altında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Geçen sezon Bucaspor'da 34 maçta forma giyen Sercan, 9 gol attı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.