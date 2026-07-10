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Keçiörengücü, Jefferson Nogueira'yı kadrosuna kattı!

Ankara Keçiörengücü, Brezilyalı futbolcu Jefferson Nogueira'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 10 Temmuz 2026 19:18
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Keçiörengücü, Jefferson Nogueira'yı kadrosuna kattı!
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Keçtaş Ankara Keçiörengücü, Brezilyalı orta saha oyuncusu 32 yaşındaki Jefferson Nogueira Junior ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan açıklamada, "Keçtaş Ankara Keçiörengücü'müz, Jefferson Nogueira Junior ile anlaşmaya varmıştır. Jefferson'a kulübümüze hoş geldin diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.



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