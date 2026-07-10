Trendyol 1. Lig ekiplerinden Keçtaş Ankara Keçiörengücü, Brezilyalı orta saha oyuncusu 32 yaşındaki Jefferson Nogueira Junior ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kulüpten yapılan açıklamada, "Keçtaş Ankara Keçiörengücü'müz, Jefferson Nogueira Junior ile anlaşmaya varmıştır. Jefferson'a kulübümüze hoş geldin diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Keçiörengücü, Jefferson Nogueira'yı kadrosuna kattı!
Ankara Keçiörengücü, Brezilyalı futbolcu Jefferson Nogueira'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
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