CANLI: Beşiktaş - Widzew Lodz

Yeni sezon hazırlıklarını Slovakya'da sürdüren Beşiktaş, kamp programı kapsamında oynadığı dördüncü hazırlık maçında Polonya temsilcisi Widzew Lodz ile karşı karşıya geliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Pappelstadion'da 35'er dakikadan iki devre halinde oynanacak mücadele S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
CANLI TAKİP (İKİNCİ YARI)
BEŞİKTAŞ: 0
WIDZEW LODZ: 2
30' Emil Kornvig
47' Francisco Alvarez
Beşiktaş XI: Emre, Ndidi, Uduokhai, Olaitan, Cerny, Taylan, Mustafa Erhan, Djalo, Devrim, Yasin, Kartal.
CANLI TAKİP (İKİNCİ YARI)
BEŞİKTAŞ: 0
WIDZEW LODZ: 2
30' Emil Kornvig
47' Francisco Alvarez
Beşiktaş XI: Emre, Ndidi, Uduokhai, Olaitan, Cerny, Taylan, Mustafa Erhan, Djalo, Devrim, Yasin, Kartal.