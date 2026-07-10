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CANLI: Beşiktaş - Widzew Lodz

Yeni sezon hazırlıklarını Slovakya'da sürdüren Beşiktaş, kamp programı kapsamında oynadığı dördüncü hazırlık maçında Polonya temsilcisi Widzew Lodz ile karşılaşıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 10 Temmuz 2026 20:05 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2026 20:51
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: bjk.com.tr
CANLI: Beşiktaş - Widzew Lodz
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Yeni sezon hazırlıklarını Slovakya'da sürdüren Beşiktaş, kamp programı kapsamında oynadığı dördüncü hazırlık maçında Polonya temsilcisi Widzew Lodz ile karşı karşıya geliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Pappelstadion'da 35'er dakikadan iki devre halinde oynanacak mücadele S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

CANLI TAKİP (İKİNCİ YARI)

BEŞİKTAŞ: 0

WIDZEW LODZ: 2

30' Emil Kornvig

47' Francisco Alvarez

Beşiktaş XI: Emre, Ndidi, Uduokhai, Olaitan, Cerny, Taylan, Mustafa Erhan, Djalo, Devrim, Yasin, Kartal.

 
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