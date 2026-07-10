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Trossard'ın menajerinden Fenerbahçe açıklaması

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı Leandro Trossard'ın menajerinden son günlerde ortaya atılan Fenerbahçe iddialarına dair flaş bir açıklama geldi. İşte detaylar...

SPORX AI BAKIŞI
calendar 10 Temmuz 2026 19:39
Fotoğraf: Imago
Trossard'ın menajerinden Fenerbahçe açıklaması
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Beşiktaş'ın uzun süredir transfer gündeminde yer alan Belçikalı yıldız Leandro Trossard ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla GÖRÜŞMELER OLUMLU GEÇTİ

A Spor'un haberine göre; Beşiktaş ile Belçikalı yıldızın menajeri arasında gerçekleşen görüşmeler son derece olumlu geçti.

Trossard'ın Beşiktaş'ın projesine ve yapılan teklife oldukça sıcak baktığı, tamamen siyah-beyazlıların teklifine odaklandığı ve diğer teklifleri değerlendirmeye almadığı belirtildi.



Transferde kritik 48 saate girilirken İspanya - Belçika maçının ardından taraflar arasında yeni bir görüşme yapılacak.

FENERBAHÇE İÇİN AÇIKLAMA

Öte yandan Trossard cephesi, son günlerde ortaya atılan Fenerbahçe iddialarını ise "Böyle bir durum kesinlikle yok" diyerek net bir dille yalanladı.

PERFORMANSI

31 yaşındaki kanat oyuncusu, geride bıraktığımız sezon Arsenal'de 50 maçta 8 gol - 11 asistle oynadı.

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