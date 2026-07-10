Trossard'ın menajerinden Fenerbahçe açıklaması

Beşiktaş'ın uzun süredir transfer gündeminde yer alan Belçikalı yıldız Leandro Trossard ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE GÖRÜŞMELER OLUMLU GEÇTİ
A Spor'un haberine göre; Beşiktaş ile Belçikalı yıldızın menajeri arasında gerçekleşen görüşmeler son derece olumlu geçti.
Trossard'ın Beşiktaş'ın projesine ve yapılan teklife oldukça sıcak baktığı, tamamen siyah-beyazlıların teklifine odaklandığı ve diğer teklifleri değerlendirmeye almadığı belirtildi.
Transferde kritik 48 saate girilirken İspanya - Belçika maçının ardından taraflar arasında yeni bir görüşme yapılacak.
FENERBAHÇE İÇİN AÇIKLAMA
Öte yandan Trossard cephesi, son günlerde ortaya atılan Fenerbahçe iddialarını ise "Böyle bir durum kesinlikle yok" diyerek net bir dille yalanladı.
PERFORMANSI
31 yaşındaki kanat oyuncusu, geride bıraktığımız sezon Arsenal'de 50 maçta 8 gol - 11 asistle oynadı.
A Spor'un haberine göre; Beşiktaş ile Belçikalı yıldızın menajeri arasında gerçekleşen görüşmeler son derece olumlu geçti.
Trossard'ın Beşiktaş'ın projesine ve yapılan teklife oldukça sıcak baktığı, tamamen siyah-beyazlıların teklifine odaklandığı ve diğer teklifleri değerlendirmeye almadığı belirtildi.
Transferde kritik 48 saate girilirken İspanya - Belçika maçının ardından taraflar arasında yeni bir görüşme yapılacak.
FENERBAHÇE İÇİN AÇIKLAMA
Öte yandan Trossard cephesi, son günlerde ortaya atılan Fenerbahçe iddialarını ise "Böyle bir durum kesinlikle yok" diyerek net bir dille yalanladı.
PERFORMANSI
31 yaşındaki kanat oyuncusu, geride bıraktığımız sezon Arsenal'de 50 maçta 8 gol - 11 asistle oynadı.