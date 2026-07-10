Beşiktaş, Mattersburg karşısında yeni transferiyle güldü!

Yeni sezon hazırlıklarını Slovakya'da sürdüren Beşiktaş, kamp programı kapsamında oynadığı üçüncü hazırlık maçında Avusturya temsilcisi Mattersburg ile karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Pappelstadion'da 35'er dakikadan iki devre halinde oynanan mücadeleyi siyah-beyazlı ekip 1-0 kazandı.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü, yaz transfer döneminde kadroya katılan İlhan Fakılı kaydetti.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü, yaz transfer döneminde kadroya katılan İlhan Fakılı kaydetti.
Siyah-beyazlı ekip; Emir Yaşar, Kartal Kayra Yılmaz, İlhan Fakılı, Rıdvan Yılmaz, Cumali Gürsel, Mustafa Azem Yortaç, Ali Pağda, Fahri Kerem Ay, Ahmet Sami Bircan, Asım Efe Işık ve Semih Kılıçsoy ilk 11'iyle başladı.
⚽️İlhan Fakılı, Beşiktaş formasıyla ilk golünü attı. pic.twitter.com/zlIh8regrj
— Sporx (@sporx) July 10, 2026